MSCI может исключить "Систему" и "Ростелеком", добавить "Полюс" в рамках пересмотра индекса MSCI Russia в ноябре - "ВТБ Капитал"

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Глобальные депозитарные расписки (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS), скорее всего, будут исключены из расчетной базы индекса MSCI Russia в ходе ноябрьской ребалансировки, считает стратег "ВТБ Капитала" Илья Питерский.

Как говорится в его обзоре, для того, чтобы сохранить за собой место в индексе MSCI Russia, GDR "Системы" необходимо подорожать на 50% - с текущих $3,9 до $5,9 за штуку. Исключение GDR "Системы" из индекса MSCI Russia приведет к оттоку $50 млн со стороны пассивных инвесторов.

Кроме того, есть существенный риск исключения в ноябре из индекса MSCI Russia обыкновенных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM), что приведет к оттоку $75 млн пассивных денег из этих бумаг, считает эксперт.

"Возможно исключение обыкновенных акций "Ростелекома", если только не будет существенного роста котировок. Мы считаем, чтобы остаться в индексе, обыкновенные акции "Ростелекома" должны подорожать на 15%, предполагая пропорциональный рост котировок привилегированных акций компании и неизменность стоимости других активов", - говорится в обзоре.

Между тем стратег ожидает в ноябре не только исключения бумаг из индекса MSCI Russia. По оценкам И.Питерского, в ходе очередного полугодового пересмотра в индекс MSCI Russia могут быть включены акции "Полюса", что привлечет в бумаги $140-150 млн со стороны пассивных инвесторов.

"С учетом состоявшегося SPO теперь free float "Полюса" выше 15%. По нашим расчетам, MSCI оценит FIF компании на уровне 0,20. Остальные параметры тоже, скорее всего, будут соответствовать требованиям для включения акций "Полюса" в индекс MSCI Russia", - говорится в обзоре.

Есть шанс попасть в индекс и у акций "Аэрофлота" (MOEX: AFLT). Однако этим бумагам необходимо подорожать на 16% для того, чтобы их переместили из списка компаний с малой капитализацией в список компаний со средней капитализацией.