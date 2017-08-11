Индекс РТС может потерять 1-2% - Алор Брокер

"Российский фондовый рынок будет падать, сегодня индекс РТС может потерять 1-2%. Курсы доллара и евро вырастут до 60,5 и 71,2 рубля соответственно. Фактор пятницы подтолкнет "быков" к закрытию позиций. На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по потребительским ценам в США, которые выйдут в 15:30 мск. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Распадской", НЛМК и "РусГидро", которые еще сохраняют рост в условиях снижения индекса РТС. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по обыкновенным акциям "Роснефти" и "Ростелекома", - считает аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко.