.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в июле замедлилась до 0,1%
Инфляция в июле замедлилась до 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Аналитики ожидали рост цен на уровне 0,4%. Годовая инфляция упала до 3,9%, оказавшись впервые ниже таргета
 
Россия может лишиться одного из своих генконсульств в США
Американские власти могут потребовать от России закрыть одно из российских генконсульств на территории США. Таким может быть ответ Вашингтона на введенные Москвой санкции, подразумевающие резкое сокращение штата посольства США в РФ и арест ряда...
 
Прокуроры смогут следить за коммунальщиками онлайн
Прокуроры получили возможность следить за состоянием коммунальной отрасли с помощью государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). Контрольное ведомство подключили к закрытой части системы, где, в частности, можно изучать отчеты управляющих...
 
В старых городах России зарплата ниже, чем в новых поселениях
Зарплаты жителей старых российских городов сильно отстают от доходов тех, кто проживает в новых поселениях, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на выводы исследования департамента экономики Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. И в Европе, и в США...
 
11 августа 2017 года 09:44

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 11 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу может сложиться тенденция к плавному снижению цен на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили резким падением сессию в четверг на сохраняющейся напряженности вокруг Северной Кореи. Военные КНДР повторили свою угрозу атаковать районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме, и заявили, что разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12" в качестве "предупреждения" США. По словам генерала Ким Рак Гёма (Kim Rak Gyom), командующего стратегическими ракетными войсками КНДР, ракеты должны пролететь над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, преодолеть расстояние в 3 тыс. 356 км и упасть в 30-40 км от базы военно-воздушных сил США на острове Гуам. Власти Южной Кореи и Японии уже пообещали принять решительные меры в том случае, если Северная Корея исполнит свои угрозы.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также опускаются в пятницу и могут завершить неделю самым резким падением с декабря прошлого года из-за опасений по поводу противостояния США и Северной Кореи. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал в ходе торгов на 1,3%. Гонконгский индикатор Hang Seng опустился на 2%, китайский Shanghai Composite - на 1,45%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,4%, южнокорейский индикатор KOPSI - 1,9%, индийский Sensex - 0,8%. Японские рынки закрыты в пятницу в связи с праздником (День гор). Эскалация напряженности вокруг Северной Кореи вызывает серьезные опасения инвесторов. "По мере развития ситуация все больше напоминает современный Карибский кризис", - полагает аналитик ING Groep Роберт Карнелл.

В свою очередь цены на нефть снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу после резкого падения накануне на опасениях роста добычи в странах ОПЕК. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК в пятницу опустилась на 0,66% - до $51,56 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы подешевели на 1,52% - до $51,90 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени на 0,74% - до $48,23 за баррель. Контракт подешевел на 1,96% - до $48,59 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Накануне Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) отчиталась о росте добычи в июле на 173 тыс. баррелей в сутки, до 32,869 млн б/с. (согласно решению конференции ОПЕК от 30 ноября 2016 года, картель установил для 14 стран ОПЕК новую квоту по добыче в 32,5 млн б/с.). Наибольшее увеличение пришлось на Ливию - на 154 тыс. б/с - до 1 млн б/с, и Нигерию, которая нарастила добычу нефти на 34 тыс. б/с - до 1,75 млн б/с. Эти страны освобождены от участия в соглашении об ограничении добычи. Кроме того, организация повысила на 100 тыс. б/с прогноз мирового спроса на нефть на 2017 год, до 96,5 млн б/с. В 2018 году спрос на нефть составит 97,8 млн баррелей в сутки, тогда как в июле прогноз был 97,6 млн баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась на треть по отношению к предыдущему дню и оказалась уже ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 13,68 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,35 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 августа вырос по отношению к предыдущему торговому дню всего на 0,03% и составил 105,58 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 521,13 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром капитал БО-05" (+0,56%), "Акрон БО-03" (+0,4%) и "ГТЛК БО-08" (+0,29%), а в лидерах снижения - "Сбербанк БО-17" (-0,45%), "МОЭСК БО-09" (-0,25%) и "Роснефть-001Р-02" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 11 августа с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-04R объемом не менее 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 8,3-8,5% годовых, что соответствует доходности к 8-летней оферте на уровне 8,47-8,68% годовых. Ставки 2-16-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Купоны - полугодовые, срок обращения бумаг - 15 лет. Техническое размещение бумаг запланировано на 17 августа. В предыдущий раз РЖД размещали облигации в мае, выпустив бонды серии 001P-03R объемом 15 млрд рублей. По итогам book building ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,4% годовых, что соответствует доходности к 8-летней оферте на уровне 8,58% годовых. Ставки 2-16-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

ООО "Концессии теплоснабжения" (Волгоград) утвердило параметры облигаций 2-й серии. Объем выпуска составляет 2 млрд рублей. Ранее эмитент сообщал, что облигации планируется размещать в объеме 1 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, купоны - годовые. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. В даты выплат 3-14-го купонов погашается по 7,692% от номинала. В дату выплаты 15-го купона погашается оставшиеся 7,696% от номинала. Облигации размещаются в рамках программы объемом до 7,1 млрд рублей. В рамках программы бонды могут размещаться на срок до 17 лет. Срок действия программы - 5 лет. Дебютные облигации "Концессии теплоснабжения" разместили в апреле, выпустив бонды 1-й серии на 2 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет. Ставка 1-го купона облигаций была установлена в размере 12,5% годовых.

ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 4-5-го купонов биржевых облигаций серии БО-42 в размере 10,5% годовых (52,365 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). "ТрансФин-М" разместил бонды БО-42 объемом 1 млрд рублей в феврале 2016 года. Десятилетние облигации имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего 3-го купона - 13% годовых. По бондам 18 августа предстоит исполнение оферты.

ОАО "Национальный капитал" приняло решение 28 августа выкупить облигации серии БО-08 по цене 100% от номинальной стоимости. Объем выкупа составит до 704,494 млн рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 21 по 25 августа. Компания в сентябре 2015 года полностью разместила 5-летние облигации серии БО-08 на 1 млрд рублей. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 10,5% годовых.

ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) планирует повысить доходность и добавить ковенант, при которых держатели бумаг смогут требовать их досрочного погашения, по выпуску биржевых облигаций серии 001P-05 объемом 40 млрд рублей. Если до 25 октября "Московская биржа" (MOEX: MOEX) не согласует соответствующие изменения в параметры выпуска, то компания на 2 ноября назначит оферту по цене 100% от номинала. Бумаги должны будут быть предъявлены к выкупу с 26 октября по 1 ноября. Согласно объявленной оферте владельцы бондов должны согласовать изменения до 15 сентября. Компания планирует добавить в условия выпуска облигаций дополнительные ковенанты для погашения в случае техдефолта облигаций, просрочки задолженности по уплате налогов, отчуждения эмитентом имущества на сумму более 30% балансовой стоимости и т.д. Кроме того, компания планирует объявить дополнительную оферту на 2 июля 2027 года по цене 100% от номинала. Также планируется уменьшить число расчетных периодов 2-го купона с 30 до 15. При этом планируется повысить ставку дохода за 2-й купон, привязанную к ОФЗ. Доходность будет равна сумме доходов за 15 расчетных периодов, значение которых привязано к значению кривой бескупонной доходности госбумаг со сроком погашения 1 год плюс 7,5%. Ранее премия составляла 3%. По выпуску предусмотрена выплата двух купонов. Продолжительность 1-го купонного периода составит 15 дней, 2-го купонного периода - 5 тыс. 445 дней. Ставка 1-го купона установлена в размере 1% годовых. Срок обращения бумаг - 15 лет.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 августа 2017 года 15:40
Ожидаем снижения котировок акций «Роснефти» - ГК "ФИНАМ"
Аналитическое управление ГК «ФИНАМ» подготовило исследование потенциальной динамики акций ПАО «НК «Роснефть» - крупнейшей российской нефтедобывающей компании. Согласно выводам экспертов, целевая цена акций «Роснефти» составляет 292,4 руб. при текущей рыночной цене 316,3 руб. Акциям присвоена...    читать дальше
.
11 августа 2017 года 15:18
Индекс ММВБ будет консолидироваться вблизи 1930 пунктов в ожидании данных по инфляции в США - Dukascopy Bank SA
"Усиливающиеся опасения начала военной операции США в Северной Корее третий день подряд негативно сказываются на глобальном рынке акций, - комментирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Так, например, европейские фондовые индикаторы, в пятницу,...    читать дальше
.
11 августа 2017 года 14:50
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю 59,40 – 61,40 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Инвесторы крайне негативно восприняли информацию о том, что 14 стран, входящих в ОПЕК, в июле увеличили суточную добычу нефти на 172,6 тыс. баррелей. На второй план отошла даже позитивная американская статистика о запасах сырья. Острая реакция игроков может свидетельствовать об их сомнениях в...    читать дальше
.
11 августа 2017 года 14:25
Отчет МЭА подкосил нефть - "Аналитика Онлайн"
Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете утверждает, что ОПЕК в июле нарастила добычу на 230 000 баррелей в день, напоминает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Это максимальный показатель 2017 года. Основной прирост добычи приходится на...    читать дальше
.
11 августа 2017 года 13:56
Приток капитала в акции РФ через фонды GEM на прошлой неделе нивелировал отток средств из Russia-dedicated funds - EPFR
овокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, за неделю с 3 по 9 августа 2017 года составил $4,5 млн, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Как сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, фонды, специализирующиеся только на акциях РФ...    читать дальше
.
11 августа 2017 года 13:31
Если нефть продолжит снижение, к вечеру возможен резкий рост в паре USD/RUB до уровня 61 - ИК "Фридом-Финанс"
"Рынок продолжает коррекцию, начавшуюся накануне, - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Основным поводом для нее стало нежелание биржевых игроков оставлять длинные позиции на выходные в свете геополитической нестабильности, а...    читать дальше
.
11 августа 2017 года 13:05
Торговый диапазон на сегодня 59,80 – 60,80 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль стремительно теряет свои позиции относительно доллара США с момента открытия торговой сессии, - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Виной тому – неожиданный обвал цен на нефть. Вчерашняя...    читать дальше
.
11 августа 2017 года 12:43
Сегодня пара доллар/рубль останется в диапазоне 60-60,5 руб/долл. - Промсвязьбанк
"Нефть Brent сегодня утром продолжила снижение до 51,5 долл./барр., что ослабит поддержку рублю. В то же время сегодня будет представлен ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти, нельзя исключать, что, как и во вчерашнем отчете ОПЕК, могут быть улучшены прогнозы спроса на нефть в 2017-18 гг., это...    читать дальше
.
11 августа 2017 года 12:22
Продажа Онэксимом 7% акций РусАла не улучшит перспективы включения бумаг в индекс MSCI Russia - РенКап
родажа группой "Онэксим" 7% акций "РусАла" акционерам Sual Partners не улучшит перспективы включения бумаг в индекс MSCI Russia, считают аналитики инвестиционной компании "Ренессанс Капитал". Как говорится в обзоре ИК, для включения в MSCI Russia Index free float "РусАла" необходимо вырасти на...    читать дальше
.
11 августа 2017 года 11:55
Рубль отыграл снижение нефти - Банк "Зенит"
"Валютные торги четверга завершились небольшими потерями для рубля. Российская валюта сдержанно отреагировала на снижение нефтяных цен, впрочем, как и на их рост накануне. Валюты развивающихся экономик в обшей массе были под давление низкого спроса на риск. Курс доллара на закрытие биржи составил...    читать дальше
.
11 августа 2017 года 11:45
Рынок акций РФ умеренно снижается в начале торгов пятницы под давлением внешнего негатива из-за ситуации с КНДР
Москва. 11 августа. Рынок акций РФ умеренно снижается в начале торгов пятницы на фоне продолжающегося падения мировых рынков капитала из-за роста геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, дополнительное давление оказывают снижающиеся цены на нефть.    читать дальше
.
11 августа 2017 года 11:35
Сегодня рубль будет находиться под давлением, как и прочие валюты развивающихся рынков - "Нордеа Банк"
"Настроения risk-off будут поддерживать доллар до выхода данных по инфляции в 15:30 по Москве, - полагает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова. - Накануне доллар укреплялся в первой половине дня, отражая снижение аппетита инвесторов к риску на фоне роста напряженности в отношениях между США...    читать дальше
.
11 августа 2017 года 11:15
Нефть останется под давлением до выхода ежемесячного отчета от МЭА и появления данных о количестве буровых установок в США - "Нордеа Банк"
"Нефть останется под давлением до выхода ежемесячного отчета от МЭА и появления данных о количестве буровых установок в США. В первой половине дня вчера нефть демонстрировала уверенный рост, продолжая отыгрывать данные о сокращении запасов в США и информацию о планах сокращения экспорта сырья из...    читать дальше
.
11 августа 2017 года 10:52
Продажа Онэксимом 7% акций РусАла вряд ли поможет этим бумагам попасть в индекс MSCI Russia раньше ноября 2018г
Продажа группой "Онэксим" 7% акций "РусАла" (MOEX: RUALR) вряд ли повысит шансы бумаг на включение в индекс MSCI Russia раньше ноября 2018 года, говорится в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. Утром в пятницу компания опубликовала пресс-релиз через Гонконгскую биржу, в котором...    читать дальше
.
11 августа 2017 года 10:45
Геополитика и слабая инфляция заставляют рынки нервничать - FxPro
Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич указывает, что накал страстей между США и Северной Кореей усиливается, и рынки вчера всерьёз просели на волне ухода от рисков. Слабые показатели индекса цен производителей также ослабили спрос на американские активы. Падение цен производителей за июль...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.