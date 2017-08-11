Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 11 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу может сложиться тенденция к плавному снижению цен на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили резким падением сессию в четверг на сохраняющейся напряженности вокруг Северной Кореи. Военные КНДР повторили свою угрозу атаковать районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме, и заявили, что разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12" в качестве "предупреждения" США. По словам генерала Ким Рак Гёма (Kim Rak Gyom), командующего стратегическими ракетными войсками КНДР, ракеты должны пролететь над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, преодолеть расстояние в 3 тыс. 356 км и упасть в 30-40 км от базы военно-воздушных сил США на острове Гуам. Власти Южной Кореи и Японии уже пообещали принять решительные меры в том случае, если Северная Корея исполнит свои угрозы.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также опускаются в пятницу и могут завершить неделю самым резким падением с декабря прошлого года из-за опасений по поводу противостояния США и Северной Кореи. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал в ходе торгов на 1,3%. Гонконгский индикатор Hang Seng опустился на 2%, китайский Shanghai Composite - на 1,45%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,4%, южнокорейский индикатор KOPSI - 1,9%, индийский Sensex - 0,8%. Японские рынки закрыты в пятницу в связи с праздником (День гор). Эскалация напряженности вокруг Северной Кореи вызывает серьезные опасения инвесторов. "По мере развития ситуация все больше напоминает современный Карибский кризис", - полагает аналитик ING Groep Роберт Карнелл.

В свою очередь цены на нефть снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу после резкого падения накануне на опасениях роста добычи в странах ОПЕК. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК в пятницу опустилась на 0,66% - до $51,56 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы подешевели на 1,52% - до $51,90 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени на 0,74% - до $48,23 за баррель. Контракт подешевел на 1,96% - до $48,59 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Накануне Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) отчиталась о росте добычи в июле на 173 тыс. баррелей в сутки, до 32,869 млн б/с. (согласно решению конференции ОПЕК от 30 ноября 2016 года, картель установил для 14 стран ОПЕК новую квоту по добыче в 32,5 млн б/с.). Наибольшее увеличение пришлось на Ливию - на 154 тыс. б/с - до 1 млн б/с, и Нигерию, которая нарастила добычу нефти на 34 тыс. б/с - до 1,75 млн б/с. Эти страны освобождены от участия в соглашении об ограничении добычи. Кроме того, организация повысила на 100 тыс. б/с прогноз мирового спроса на нефть на 2017 год, до 96,5 млн б/с. В 2018 году спрос на нефть составит 97,8 млн баррелей в сутки, тогда как в июле прогноз был 97,6 млн баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась на треть по отношению к предыдущему дню и оказалась уже ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 13,68 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,35 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 августа вырос по отношению к предыдущему торговому дню всего на 0,03% и составил 105,58 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 521,13 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром капитал БО-05" (+0,56%), "Акрон БО-03" (+0,4%) и "ГТЛК БО-08" (+0,29%), а в лидерах снижения - "Сбербанк БО-17" (-0,45%), "МОЭСК БО-09" (-0,25%) и "Роснефть-001Р-02" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 11 августа с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-04R объемом не менее 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 8,3-8,5% годовых, что соответствует доходности к 8-летней оферте на уровне 8,47-8,68% годовых. Ставки 2-16-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Купоны - полугодовые, срок обращения бумаг - 15 лет. Техническое размещение бумаг запланировано на 17 августа. В предыдущий раз РЖД размещали облигации в мае, выпустив бонды серии 001P-03R объемом 15 млрд рублей. По итогам book building ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,4% годовых, что соответствует доходности к 8-летней оферте на уровне 8,58% годовых. Ставки 2-16-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

ООО "Концессии теплоснабжения" (Волгоград) утвердило параметры облигаций 2-й серии. Объем выпуска составляет 2 млрд рублей. Ранее эмитент сообщал, что облигации планируется размещать в объеме 1 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, купоны - годовые. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. В даты выплат 3-14-го купонов погашается по 7,692% от номинала. В дату выплаты 15-го купона погашается оставшиеся 7,696% от номинала. Облигации размещаются в рамках программы объемом до 7,1 млрд рублей. В рамках программы бонды могут размещаться на срок до 17 лет. Срок действия программы - 5 лет. Дебютные облигации "Концессии теплоснабжения" разместили в апреле, выпустив бонды 1-й серии на 2 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет. Ставка 1-го купона облигаций была установлена в размере 12,5% годовых.

ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 4-5-го купонов биржевых облигаций серии БО-42 в размере 10,5% годовых (52,365 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). "ТрансФин-М" разместил бонды БО-42 объемом 1 млрд рублей в феврале 2016 года. Десятилетние облигации имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего 3-го купона - 13% годовых. По бондам 18 августа предстоит исполнение оферты.

ОАО "Национальный капитал" приняло решение 28 августа выкупить облигации серии БО-08 по цене 100% от номинальной стоимости. Объем выкупа составит до 704,494 млн рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 21 по 25 августа. Компания в сентябре 2015 года полностью разместила 5-летние облигации серии БО-08 на 1 млрд рублей. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 10,5% годовых.

ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) планирует повысить доходность и добавить ковенант, при которых держатели бумаг смогут требовать их досрочного погашения, по выпуску биржевых облигаций серии 001P-05 объемом 40 млрд рублей. Если до 25 октября "Московская биржа" (MOEX: MOEX) не согласует соответствующие изменения в параметры выпуска, то компания на 2 ноября назначит оферту по цене 100% от номинала. Бумаги должны будут быть предъявлены к выкупу с 26 октября по 1 ноября. Согласно объявленной оферте владельцы бондов должны согласовать изменения до 15 сентября. Компания планирует добавить в условия выпуска облигаций дополнительные ковенанты для погашения в случае техдефолта облигаций, просрочки задолженности по уплате налогов, отчуждения эмитентом имущества на сумму более 30% балансовой стоимости и т.д. Кроме того, компания планирует объявить дополнительную оферту на 2 июля 2027 года по цене 100% от номинала. Также планируется уменьшить число расчетных периодов 2-го купона с 30 до 15. При этом планируется повысить ставку дохода за 2-й купон, привязанную к ОФЗ. Доходность будет равна сумме доходов за 15 расчетных периодов, значение которых привязано к значению кривой бескупонной доходности госбумаг со сроком погашения 1 год плюс 7,5%. Ранее премия составляла 3%. По выпуску предусмотрена выплата двух купонов. Продолжительность 1-го купонного периода составит 15 дней, 2-го купонного периода - 5 тыс. 445 дней. Ставка 1-го купона установлена в размере 1% годовых. Срок обращения бумаг - 15 лет.