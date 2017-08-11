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11 августа 2017 года 09:43

Фондовые индексы АТР завершают неделю рекордным снижением с декабря

Американские фондовые индексы завершили резким падением сессию в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в пятницу. Цены на нефть снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили резким падением сессию в четверг на сохраняющейся напряженности вокруг Северной Кореи.

Кроме того, инвесторы оценивали отчетность крупных компаний, включая ритейлеров Macy's и Kohl's.

Как сообщалось, военные КНДР повторили свою угрозу атаковать районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме, и заявили, что разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12" в качестве "предупреждения" США.

По словам генерала Ким Рак Гёма (Kim Rak Gyom), командующего стратегическими ракетными войсками КНДР, ракеты должны пролететь над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, преодолеть расстояние в 3 тыс. 356 км и упасть в 30-40 км от базы военно-воздушных сил США на острове Гуам.

Власти Южной Кореи и Японии уже пообещали принять решительные меры в том случае, если Северная Корея исполнит свои угрозы.

Кроме того, в четверг из отчета министерства труда США стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице на минувшей неделе составило 244 тыс., тогда как эксперты в среднем ожидали этого показателя на уровне 242 тыс. Показатель заявок держится близко к минимальным за несколько десятилетий уровням, что говорит о нежелании американских работодателей расставаться с сотрудниками из-за нехватки квалифицированных кадров.

Индекс оптовых цен в США в июле неожиданно опустился на 0,1%, зафиксировав первое снижение за год. Такая динамика вызвана главным образом снижением цен на услуги.

Котировки бумаг Apple упали в четверг на 3,2%, Goldman Sachs - на 2,4%.

Акции ритейлера Macy's подешевели на 10%. Компания отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли и выручке за второй квартал 2017 года, но дала слабый прогноз на год в целом.

Цена бумаг другого ритейлера, Kohl's, поднимавшаяся в ходе предварительных торгов благодаря сильной квартальной отчетности, завершила торги снижением на 5,8% после прогноза от Macy's.

Котировки ценных бумаг стартапа Blue Apron, первой в США компании по доставке продуктов вместе с рецептами их приготовления, упали на 18%. Компания зафиксировала чистый убыток в размере $31,6 млн в прошлом квартале по сравнению с прибылью в $5,5 млн за аналогичный период предыдущего года, однако увеличила выручку до $238 млн с $201 млн.

Капитализация фармкомпании Perrigo Co. подскочила на 16%. Компания отчиталась о квартальном убытке в размере $70 млн против убытка в $534 млн годом ранее и повысила годовой прогноз прибыли.

Индекс Dow Jones Industrial Average 10 августа понизился на 204,69 пункта (0,93%) и составил 21844,01 пункта.

Standard & Poor's 500 упал на 35,81 пункта (1,45%) - до 2438,21 пункта.

Nasdaq Composite потерял 135,46 пункта (2,13%) и составил 6216,87 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в пятницу и могут завершить неделю самым резким падением с декабря прошлого года из-за опасений по поводу противостояния США и Северной Кореи.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал в ходе торгов на 1,3%.

Гонконгский индикатор Hang Seng опустился на 2%, китайский Shanghai Composite - на 1,45%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,4%, южнокорейский индикатор KOPSI - 1,9%, индийский Sensex - 0,8%.

Японские рынки закрыты в пятницу в связи с праздником (День гор).

Эскалация напряженности вокруг Северной Кореи вызывает серьезные опасения инвесторов.

Ранее власти Кореи в ответ на новые санкции заявили, что КНДР рассматривает возможность нанесения ракетного удара по территории вблизи военных баз США на острове Гуам, где базируются стратегические бомбардировщики.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп отметил, что "Северной Корее не следует более угрожать США. В противном случае они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел".

В пятницу президент заявил, что, "возможно, угроза "огня и ярости" была недостаточно жесткой".

Премьер-министр Австралии Малкольм Тёрнбулл пообещал оказать Штатам поддержку в противостоянии с Северной Кореей. "У США нет более надежного союзника, чем Австралия", - сказал он.

"По мере развития ситуация все больше напоминает современный Карибский кризис", - полагает аналитик ING Groep Роберт Карнелл.

Акции Samsung Electronics дешевеют в пятницу на 2,9% и завершают неделю падением на 6,5%, что является рекордным с октября прошлого года.

Цена бумаг крупнейших китайских интернет-компаний Tencent Holdings, Baidu Inc. и Weibo Corp. снижается соответственно на 4,2%, 3,4% и 5,8% на сообщении, что регулятор КНР начал проверку на предмет наличия на порталах компаний запрещенного контента, включая порнографию и видео со сценами насилия.

Капитализация оператора Гонконгской фондовой биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. снижается на 3,1% и завершает неделю падением на 7,1%, максимальным за два года.

Цены на нефть снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу после резкого падения накануне на опасениях роста добычи в странах ОПЕК.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 МСК в пятницу опустилась на $0,46 (0,89%) - до $51,44 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы подешевели на $0,80 (1,52%) - до $51,90 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,44 (0,91%) - до $48,15 за баррель. Контракт подешевел на $0,97 (1,96%) - до $48,59 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Накануне Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) отчиталась о росте добычи в июле на 173 тыс. баррелей в сутки, до 32,869 млн б/с.

Наибольшее увеличение пришлось на Ливию - на 154 тыс. б/с - до 1 млн б/с, и Нигерию, которая нарастила добычу нефти на 34 тыс. б/с - до 1,75 млн б/с. Эти страны освобождены от участия в соглашении об ограничении добычи.

Согласно решению конференции ОПЕК от 30 ноября 2016 года, картель установил для 14 стран ОПЕК новую квоту по добыче в 32,5 млн б/с.

Кроме того, организация повысила на 100 тыс. б/с прогноз мирового спроса на нефть на 2017 год, до 96,5 млн б/с. Повышение прогноза объясняется большим, чем ожидалось, фактическим потреблением нефти в странах ОЭСР в первой половине года.

В 2018 году спрос на нефть составит 97,8 млн баррелей в сутки, тогда как в июле прогноз был 97,6 млн баррелей в сутки.

В пятницу будет опубликован ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).


Опубликовано: /Финмаркет/
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