MSCI может исключить "Систему" и "Ростелеком", добавить "Полюс" в рамках пересмотра индекса MSCI Russia в ноябре - "ВТБ Капитал"

Глобальные депозитарные расписки (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS), скорее всего, будут исключены из расчетной базы индекса MSCI Russia в ходе ноябрьской ребалансировки, считает стратег "ВТБ Капитала" Илья Питерский.

Как говорится в его обзоре, для того, чтобы сохранить за собой место в индексе MSCI Russia, GDR "Системы" необходимо подорожать на 50% - с текущих $3,9 до $5,9 за штуку. Исключение GDR "Системы" из индекса MSCI Russia приведет к оттоку $50 млн со стороны пассивных инвесторов.

Кроме того, есть существенный риск исключения в ноябре из индекса MSCI Russia обыкновенных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM), что приведет к оттоку $75 млн пассивных денег из этих бумаг, считает эксперт.