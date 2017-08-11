Доллар в начале торгов может подняться в район 60,5 руб. - ИК "Фридом Финанс"

"В валютной секции Московской биржи из-за падения цен на нефть мы ожидаем ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Стоит отметить, что приближение налогового периода окажется лишь сдерживающим фактором, который не позволит рублю серьезно обвалиться. При этом доллар в начале торгов может подняться в район 60,5 руб., что поспособствует продолжению восходящей динамики в американской валюте. В случае коррекционного роста на рынке энергоносителей рублю удастся отыграть часть потерь, однако маловероятно, что в ходе сессии он сможет выйти на положительную территорию", - полагает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.