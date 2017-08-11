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11 августа 2017 года 09:38
Ожидаем преобладания продаж в российских акциях на открытии рынка - ИК "Фридом Финанс"
"Мы ожидаем негативного открытия российского фондового рынка 11 августа. Этому будет способствовать внешний фон. После закрытия отечественной биржи накануне рынок энергоносителей продолжил коррекционное снижение, и нефть марки Brent отступила в район $51,5 за баррель. Это и станет основным поводом для продаж наших активов. "Медведей" поддержит и ситуация на внешних фондовых площадках. В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем преобладания продаж в российских акциях и снижения индекса ММВБ в район 1940–1950 пунктов. На этом уровне сейчас проходит восходящий тренд, берущий свое начало от минимумов года, что окажет поддержку "быкам" и может позволить им уже в первые часы организовать некоторый коррекционный отскок. В дальнейшем, несмотря на негативное открытие европейских площадок, наш рынок может перейти к консолидации у достигнутых уровней", - указывает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.
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11 августа 2017 года 15:40
Аналитическое управление ГК «ФИНАМ» подготовило исследование потенциальной динамики акций ПАО «НК «Роснефть» - крупнейшей российской нефтедобывающей компании. Согласно выводам экспертов, целевая цена акций «Роснефти» составляет 292,4 руб. при текущей рыночной цене 316,3 руб. Акциям присвоена... читать дальше
.11 августа 2017 года 15:18
Индекс ММВБ будет консолидироваться вблизи 1930 пунктов в ожидании данных по инфляции в США - Dukascopy Bank SA
"Усиливающиеся опасения начала военной операции США в Северной Корее третий день подряд негативно сказываются на глобальном рынке акций, - комментирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Так, например, европейские фондовые индикаторы, в пятницу,... читать дальше
.11 августа 2017 года 14:50
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю 59,40 – 61,40 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Инвесторы крайне негативно восприняли информацию о том, что 14 стран, входящих в ОПЕК, в июле увеличили суточную добычу нефти на 172,6 тыс. баррелей. На второй план отошла даже позитивная американская статистика о запасах сырья. Острая реакция игроков может свидетельствовать об их сомнениях в... читать дальше
.11 августа 2017 года 14:25
Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете утверждает, что ОПЕК в июле нарастила добычу на 230 000 баррелей в день, напоминает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Это максимальный показатель 2017 года. Основной прирост добычи приходится на... читать дальше
.11 августа 2017 года 13:56
Приток капитала в акции РФ через фонды GEM на прошлой неделе нивелировал отток средств из Russia-dedicated funds - EPFR
овокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, за неделю с 3 по 9 августа 2017 года составил $4,5 млн, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Как сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, фонды, специализирующиеся только на акциях РФ... читать дальше
.11 августа 2017 года 13:31
Если нефть продолжит снижение, к вечеру возможен резкий рост в паре USD/RUB до уровня 61 - ИК "Фридом-Финанс"
"Рынок продолжает коррекцию, начавшуюся накануне, - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Основным поводом для нее стало нежелание биржевых игроков оставлять длинные позиции на выходные в свете геополитической нестабильности, а... читать дальше
.11 августа 2017 года 13:05
"Рубль стремительно теряет свои позиции относительно доллара США с момента открытия торговой сессии, - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Виной тому – неожиданный обвал цен на нефть. Вчерашняя... читать дальше
.11 августа 2017 года 12:43
"Нефть Brent сегодня утром продолжила снижение до 51,5 долл./барр., что ослабит поддержку рублю. В то же время сегодня будет представлен ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти, нельзя исключать, что, как и во вчерашнем отчете ОПЕК, могут быть улучшены прогнозы спроса на нефть в 2017-18 гг., это... читать дальше
.11 августа 2017 года 12:22
Продажа Онэксимом 7% акций РусАла не улучшит перспективы включения бумаг в индекс MSCI Russia - РенКап
родажа группой "Онэксим" 7% акций "РусАла" акционерам Sual Partners не улучшит перспективы включения бумаг в индекс MSCI Russia, считают аналитики инвестиционной компании "Ренессанс Капитал". Как говорится в обзоре ИК, для включения в MSCI Russia Index free float "РусАла" необходимо вырасти на... читать дальше
.11 августа 2017 года 11:55
"Валютные торги четверга завершились небольшими потерями для рубля. Российская валюта сдержанно отреагировала на снижение нефтяных цен, впрочем, как и на их рост накануне. Валюты развивающихся экономик в обшей массе были под давление низкого спроса на риск. Курс доллара на закрытие биржи составил... читать дальше
.11 августа 2017 года 11:45
Рынок акций РФ умеренно снижается в начале торгов пятницы под давлением внешнего негатива из-за ситуации с КНДР
Москва. 11 августа. Рынок акций РФ умеренно снижается в начале торгов пятницы на фоне продолжающегося падения мировых рынков капитала из-за роста геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, дополнительное давление оказывают снижающиеся цены на нефть. читать дальше
.11 августа 2017 года 11:35
Сегодня рубль будет находиться под давлением, как и прочие валюты развивающихся рынков - "Нордеа Банк"
"Настроения risk-off будут поддерживать доллар до выхода данных по инфляции в 15:30 по Москве, - полагает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова. - Накануне доллар укреплялся в первой половине дня, отражая снижение аппетита инвесторов к риску на фоне роста напряженности в отношениях между США... читать дальше
.11 августа 2017 года 11:15
Нефть останется под давлением до выхода ежемесячного отчета от МЭА и появления данных о количестве буровых установок в США - "Нордеа Банк"
"Нефть останется под давлением до выхода ежемесячного отчета от МЭА и появления данных о количестве буровых установок в США. В первой половине дня вчера нефть демонстрировала уверенный рост, продолжая отыгрывать данные о сокращении запасов в США и информацию о планах сокращения экспорта сырья из... читать дальше
.11 августа 2017 года 10:52
Продажа Онэксимом 7% акций РусАла вряд ли поможет этим бумагам попасть в индекс MSCI Russia раньше ноября 2018г
Продажа группой "Онэксим" 7% акций "РусАла" (MOEX: RUALR) вряд ли повысит шансы бумаг на включение в индекс MSCI Russia раньше ноября 2018 года, говорится в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. Утром в пятницу компания опубликовала пресс-релиз через Гонконгскую биржу, в котором... читать дальше
.11 августа 2017 года 10:45
Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич указывает, что накал страстей между США и Северной Кореей усиливается, и рынки вчера всерьёз просели на волне ухода от рисков. Слабые показатели индекса цен производителей также ослабили спрос на американские активы. Падение цен производителей за июль... читать дальше
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