Ожидаем преобладания продаж в российских акциях на открытии рынка - ИК "Фридом Финанс"

"Мы ожидаем негативного открытия российского фондового рынка 11 августа. Этому будет способствовать внешний фон. После закрытия отечественной биржи накануне рынок энергоносителей продолжил коррекционное снижение, и нефть марки Brent отступила в район $51,5 за баррель. Это и станет основным поводом для продаж наших активов. "Медведей" поддержит и ситуация на внешних фондовых площадках. В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем преобладания продаж в российских акциях и снижения индекса ММВБ в район 1940–1950 пунктов. На этом уровне сейчас проходит восходящий тренд, берущий свое начало от минимумов года, что окажет поддержку "быкам" и может позволить им уже в первые часы организовать некоторый коррекционный отскок. В дальнейшем, несмотря на негативное открытие европейских площадок, наш рынок может перейти к консолидации у достигнутых уровней", - указывает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.