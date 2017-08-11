Возможно углубление коррекции вниз по российским фондовым индексам - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по российским фондовым индексам под давлением внешнего фона. Склонность инвесторов к принятию риска остается подавленной из-за неопределенности, связанной с КНДР, рост по индексу волатильности VIX (с 11,1 п. до 16,0 п. за один день) указывает на возможное начало процесса "бегства от риска" - в этих условиях приток капитала на развивающиеся рынки выглядит маловероятным. На валютном рынке в начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль на фоне ослабления спроса на валюты развивающихся рынков из-за геополитических рисков", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.