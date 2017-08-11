Открытие рынка акций сегодня ожидаем в районе 1950-1955 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативное. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустились в район отметки $51,5 за баррель на фоне ожиданий роста буровой активности в США и скептицизма участников рынка относительно способности ОПЕК быстро снизить избыток предложения на рынке. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы демонстрируют отрицательную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 1950-1955 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор может оказаться под давлением продаж в условиях неблагоприятного внешнего фона, - указывает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов. - Ввнутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных повлиять на котировки отдельных бумаг, отметим ожидающуюся публикацию финансовых результатов "Полюса".