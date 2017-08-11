Оптимальная позиция в августе - продажа акций АЛРОСА и одновременная покупка акций Сбербанка - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Август подтверждает репутацию месяца, преподносящего неприятные сюрпризы, отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. На фондовые рынки вчера продолжила давить непрекращающаяся словесная агрессия между США и Северной Кореей. В такой ситуации инвесторы выбирают золото, а не акции. Основные биржевые площадки Европы завершили торги четверга в минусе. По опросам Reuters, участники фондового рынка ожидают объявления об изменениях программы скупки активов ЕЦБ в сентябре с немного большей вероятностью, чем в октябре. Подавляющее большинство опрошенных ожидает, что объявление будет сделано осенью. Евросоюз ввел антидемпинговые пошлины в размере 17,2% - 28,5% на определенные виды нержавеющей стали из Китая. По результатам расследования, длившегося восемь месяцев, китайские производители имеют нечестное конкурентное преимущество из-за государственных субсидий.

"В нестабильном августе оптимальной позицией на фондовом рынке может быть открытие «коротких» позиций по «плохим» акциям (таким, как АЛРОСА) и одновременная покупка «хороших акций» - таких, как акции золотодобывающих компаний или акции «Сбербанка». «Хорошие» и «плохие» я поставил в кавычках, потому что они в августе так ранжируются, в сентябре конъюнктура может измениться", - рекомендует Андрей Верников.