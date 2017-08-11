Состав индекса MSCI Russia остался без изменений по итогам ребалансировки, как и ожидалось

Состав индекса MSCI Russia остался без изменений по итогам очередной квартальной ребалансировки, как и ожидалось, сообщил агентству "Интерфакс" стратег "ВТБ Капитала" Илья Питерский.

Итоги пересмотра вступят в силу 1 сентября.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.