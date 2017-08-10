Рубль растерял рост на развернувшейся вниз нефти

Москва. 10 августа. Доллар США слегка повышается, евро понижается на "Московской бирже" вечером в четверг, рубль стабилен к бивалютной корзине на развернувшейся вниз нефти.

Курс доллара США составил 59,99 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 1,3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,49 руб./EUR1, опустившись на 7,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,6 копейки - до 64,72 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял дневной рост на вечерних торгах четверга на фоне развернувшейся вниз нефти. Участники торгов фиксируют прибыль после пробития $53 за баррель Brent на публикации ежемесячного обзора ОПЕК о состоянии нефтяного рынка. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК понизилась на 0,17% - до $52,16 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела к указанному времени на 0,61% - до $49,26 за баррель.

ОПЕК повысила свою оценку мирового спроса на нефть, добываемую картелем, примерно на 200 тыс. б/с на 2017 и 2018 годы. Кроме того, организация понизила прогноз добычи нефти в странах, не входящих в нее, на 50 тыс. б/с в 2017 году и на 90 тыс. б/с в 2018 году.

В пятницу свой доклад опубликует Международное энергетическое агентство (МЭА).

Давление на рубль продолжает оказывать геополитическая напряженность вокруг КНДР, усиление которой произошло на фоне резких высказываний со стороны президента США Дональда Трампа и руководства Северной Кореи в адрес друг друга. Военные КНДР повторили свою угрозу атаковать районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме, и заявили, что разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней в качестве "предупреждения" США.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, несмотря на снижение котировок нефти, поддержку национальной валюте оказывает фактор платежей при размещении ОФЗ. "На данный момент для покрытия дефицита федерального бюджета Минфин РФ регулярно размещает выпуски ОФЗ, что формирует спрос среди нерезидентов на рублевые активы, поддерживая тем самым курс нацвалюты, даже несмотря на давление со стороны сырьевого рынка и геополитики", - подчеркивает аналитик.

"На валютном рынке пара "доллар-рубль" большую часть рабочего дня двигалась чуть ниже 60 руб./$1. Однако сил на более существенное укрепление у отечественной валюты пока не хватает. Помощь в этом могли бы оказать предстоящие налоговые платежи, а также первый выпуск купонных облигаций Банка России, спрос на которые, вероятно, будет достаточно высоким. Однако в целом позиции отечественной валюты остаются весьма неустойчивыми в связи с волатильностью внешнего фона и растущим дефицитом счета текущих операций в платежном балансе", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 11 августа на 3,13 копейки, до 59,9298 руб./$1, и опустил курс евро на 15,06 копейки, до 70,2677 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 9,88 копейки по отношению к среде и составил 59,8869 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга опустился на 16 копеек по отношению к 9 августа и составил 59,8886 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 177,312 млн, из которых $942,543 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 234,769 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 18,99 копейки к среде - до 70,2124 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга потерял 16,95 копейки по отношению к 9 августа и составил 70,2624 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR512,829 млн, из которых EUR217,718 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR295,111 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) незначительно изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем, а среднесрочные ставки (1-6 месяцев) остались на прежних уровнях. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 8,93% годовых, ставка на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 9,13% годовых. Ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,21%, 9,19% и 9,03% годовых соответственно.

"Условия рынка МБК сохраняют потенциал ухудшения. Давление на ликвидность и ставки продолжит оказывать период усреднения обязательных резервов, который на следующей неделе дополнится налоговым периодом. На уплату основных налогов до конца месяца потребуется около 1,27 трлн рублей", - полагает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.