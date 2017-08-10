.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ не удержался и под закрытие торгов ушел в "минус" на фоне развернувшейся вниз нефти
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в июле замедлилась до 0,1%
Инфляция в июле замедлилась до 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Аналитики ожидали рост цен на уровне 0,4%. Годовая инфляция упала до 3,9%, оказавшись впервые ниже таргета
 
Дефляция в августе в России может составить 0,3-0,5% - Минэкономразвития
Дефляция в августе в РФ может составить 0,3-0,5% после инфляции в 0,1% в июле, прогнозирует Минэкономразвития. Годовая инфляция, по прогнозу министерства, может снизиться значительно ниже таргета - до 3,3-3,6% в августе с 3,9% в июле. "По итогам...
 
Минфин отрегулирует неналоговые платежи
Минфин разработал законопроект, четко определяющий неналоговые платежи бизнеса и закрепляющий порядок их корректировки. Об этом говорится в письме замминистра финансов Владимира Колычева в уполномоченные органы и бизнес-организации, пишут...
 
В правительстве придумали, как зачистить от коррупции госпредприятия
Министерство труда обнародовало разработанные совместно с Минэкономразвития поправки к закону "О противодействии коррупции". Они призваны сформировать "нетерпимое отношение к коррупции в организациях", с чем действующий закон не справляется, следует...
 
10 августа 2017 года 19:40

Рынок акций РФ не удержался и под закрытие торгов ушел в "минус" на фоне развернувшейся вниз нефти

Москва. 10 августа. Рынок акций РФ, большую часть дня боровшийся с давлением негативной конъюнктуры мировых фондовых площадок из-за усиления геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, под занавес торгов четверга не удержался и ушел в "минус" на фоне развернувшейся вниз нефти, которая ранее оказывала поддержку российским акциям.

К 18:50 МСК индекс ММВБ составил 1960,23 пункта (-0,79%), индекс РТС - 1029,26 пункта (-0,55%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали падение в пределах 3,5%.

Упали в цене акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,5%), "Московской биржи" (-2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%, "префы" снизились на 0,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%, "префы" снизились в цене на 0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,1%).

Вместе с тем ростом закрылись торги бумагами "Полюса" (+4,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,7%), "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (+1,4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+1,3%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) подорожали на 1,7%.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций в четверг оказался под влиянием двух противоположных факторов. С одной стороны, на рынок давил общемировой негативный фон, сформировавшийся на мировых фондовых площадках из-за роста геополитической напряженности вокруг Северной Кореи. С другой стороны, поддержку рынку большую часть дня оказывали растущие цены на нефть, которые в ходе торгов достигали 2,5-меясчных максимумов в районе $53,5 за баррель для сорта Brent. Однако ближе к закрытию торгов ситуация на нефтяных площадках ухудшилась и нефтяные цены ушли в минус, что в итоге лишило российский рынок акций фактора поддержки и тем самым привело к активизации продавцов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК снизилась на 0,21% - до $52,59 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подешевела на 0,65% - до $49,24 за баррель.

Европейские фондовые индексы снижались вечером 10 августа на 0,6-1,4%, американские фондовые индикаторы теряли к 18:50 МСК 0,6-1,6% на сохраняющейся напряженности вокруг Северной Кореи. Военные КНДР повторили свою угрозу атаковать районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме, и заявили, что разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12" в качестве "предупреждения" США. По словам генерала Ким Рак Гёма (Kim Rak Gyom), командующего стратегическими ракетными войсками КНДР, ракеты должны пролететь над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, преодолеть расстояние в 3 тыс. 356 км и упасть в 30-40 км от базы военно-воздушных сил США на острове Гуам.

Власти Южной Кореи и Японии уже пообещали принять решительные меры в случае, если Северная Корея исполнит свои угрозы.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Егора Дахтлера, в четверг российский фондовый рынок находился под давлением негативного внешнего фона. Мировые индексы падали из-за геополитических рисков со стороны Северной Кореи. Нефтяные котировки, демонстрировавшие рост в первой половине дня, скорректировались к вечеру вниз после отчета ОПЕК. По данным картеля, несмотря на пересмотр ожидаемого спроса на нефть в 2017-2018 годы в положительную сторону, предложение также увеличится, что будет нивелировать позитивное влияние на котировки "черного золота". В четверг сильнее рынка падали акции "Мечела" и ММК. Выплата промежуточных дивидендов "Мосбиржей" не впечатлила инвесторов, бумаги компании также теряли в цене в четверг. Лидером роста стали акции "Полюса" после переоценки бумаги аналитиками инвестбанков.

В свою очередь ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова также отмечает, что в четверг падение на мировых фондовых площадках после безудержного ралли, которое недавно привело многие фондовые индексы мира к историческим максимумам, продолжилось. Спусковым крючком для массового пересмотра позиций в рисковых активах стал обмен угрозами между США и КНДР. Европейские фондовые бенчмарки в ходе сегодняшних торгов потеряли более 1%, американские индикаторы рынка акций начали торги со снижения на 0,5-1%. Развивающиеся рынки падали в еще более ускоренном темпе. Тем не менее, российские фондовые индексы ММВБ и РТС опустились лишь на 0,5-0,8%. Причин плавного снижения отечественного фондового рынка две. Во-первых, его рост на волне грандиозного глобального ралли был отнюдь не выдающимся. Во-вторых, в поисках баланса биржевики резко переключились на сырьевые и товарные активы, в результате чего нефть Brent протестировала сегодня отметку $53 за баррель. Таким образом, нефтяные котировки большую часть дня поддержали российский рынок акций.

По словам директора аналитического департамента "Альфа-Форекс" Андрея Диргина, российский рынок в четверг торговался нестабильно. С одной стороны, поддержку индексам оказывал взлет цен на нефть, которые на протяжении дня обновили максимумы 2,5-месячной давности по сорту Brent. С другой стороны, устойчивому подъему препятствовал неблагоприятный внешний фон и общая тенденция уклонения от рисков в связи с очередной эскалацией напряженности вокруг КНДР. Нефть Brent наконец проникла за пределы заветного уровня $53 за баррель, страх перед которым сдерживал порывы котировок на протяжении двух предыдущих недель. Толчком к росту цен послужила статистика от Минэнерго США, показавшая, что на прошлой неделе снизились и запасы нефти, и ее добыча. Сегодня же актив скорее рос по инерции, на технических факторах, нежели на результатах ежемесячного отчета ОПЕК, который оказался неоднозначным. Релиз отразил максимальный в этом году рост добычи внутри картеля из-за Ливии. При этом организация повысила прогноз проса на нефть, сославшись на более активное потребление топлива.

Эксперт компании "Финам" Василий Олейник также отмечает, что инвестиционные настроения на фондовых рынках по всему миру продолжают ухудшаться из-за роста геополитических рисков в связи с ситуацией вокруг КНДР. Говорить о реакции фондовых рынков и последствиях в случае военного удара по одной из сторон вообще не хочется, потому что оценить последствия просто невозможно. Да, это будет "черный лебедь", который обрушит цены на все рисковые активы, но вероятность его менее 1%. В любом случае, рекомендация всем инвесторам только одна - по максимуму сокращать риски или хеджировать свои портфели. Сейчас самое время покупать волатильность. Если посмотреть на валюту Южной Кореи как на индикатор риска, то она за последние два дня пока упала на скромные 1,5%, поэтому, несмотря на все, риски все же еще не столь высоки. Американский индекс страха VIX за последние пару дней подскочил на скромные 5%, а золото выросло на 2%.

"Давление на развивающиеся рынки усиливается, что вполне закономерно после подъема MSCI EM к верхней границе диапазона, в котором индекс торговался в 2011-2015 годах. Российский рынок в меньшей степени подвержен обозначенным рискам. В отличие от других emerging markets, российский рынок акций не испытал на себе того активного притока спекулятивного капитала, который поднял MSCI EM на 33% с начала года. Соответственно, нет того навеса заработанной спекулятивной прибыли, которую хотелось бы зафиксировать на ухудшении внешнего фона. Во-вторых, наш рынок остается функцией от динамики цен на нефть, а здесь не все так плохо, так как Brent находится вблизи локальных максимумов", - полагает аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" в четверг составил 22,288 млрд рублей (из них 5,194 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,16 млрд рублей на бумаги "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 августа 2017 года 19:41
Рубль растерял рост на развернувшейся вниз нефти
Москва. 10 августа. Доллар США слегка повышается, евро понижается на "Московской бирже" вечером в четверг, рубль стабилен к бивалютной корзине на развернувшейся вниз нефти.    читать дальше
.
10 августа 2017 года 19:10
Цены "длинных" евробондов РФ слегка понижаются, изменения цен остальных бумаг незначительны
Москва. 10 августа. "Длинные" выпуски евробондов РФ в четверг снизились в цене, в то время как изменения котировок большинства остальных бумаг были незначительными на фоне пониженной активности участников торгов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене, что привело к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
10 августа 2017 года 19:00
В целом позиции отечественной валюты остаются весьма неустойчивыми - ИК "Велес Капитал"
"После проведения Банком России депозитных операций, абсорбировавших на текущей неделе избыточную ликвидность на денежном рынке, банки вновь нарастили объем привлечения средств у Федерального казначейства. В четверг на двух аукционах РЕПО из совокупного лимита в 600 млрд руб. было привлечено более...    читать дальше
.
10 августа 2017 года 18:33
Доллар пока демонстрирует стойкость - eToro
"Американская валюта растет против большинства соперников, но по-прежнему не в силах побороть иену, которая продолжает пользоваться спросом на антирисковых настроениях, которые еще витают в воздухе. При этом доллар демонстрирует относительную устойчивость – валюта лишь немного ослабла в ответ на...    читать дальше
.
10 августа 2017 года 18:04
Отток капитала из акций РФ через ETF возобновился, что может лишить рынок драйверов до конца лета - БКС
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 9 августа 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. По итогам отчетной недели...    читать дальше
.
10 августа 2017 года 17:35
Sberbank CIB начал анализ "Полюса", рейтинг GDR - "покупать"
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, начал анализ ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Ирины Лапшиной и Александра Сычева. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Полюса", рассчитанная экспертами, составляет...    читать дальше
.
10 августа 2017 года 17:15
БКС поднял оценку ADR Норникеля на 9%, подтвердив рейтинг "покупать"
Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $19 до $21 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков ФГ Кирилла Чуйко и Олега Петропавловского. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена. Кроме...    читать дальше
.
10 августа 2017 года 16:51
USD/RUB может опуститься к отметке 59,60 - ГК "Форекс Клуб"
"Рубль все еще не может определиться, то ли ему вести себя как рискованная валюта, то ли как сырьевая. Учитывая продолжение конфликта между Вашингтоном и Пхеньяном, на рынке продолжается "бегство" в "активы-убежища". И это давит на рубль. Однако одновременно с этим на рынке нефти царит позитив. Не...    читать дальше
.
10 августа 2017 года 16:20
"Лучше рынка" выглядит сектор электроэнергетики - ИК "ФИНАМ"
"Инвестиционные настроения на фондовых рынках по всему миру продолжают ухудшаться. Главная причина выхода из рисковых активов прежняя – рост геополитических рисков в связи с ситуацией вокруг КНДР. А вот российский фондовый рынок пока переносит весь внешний негатив весьма стойко. Рублёвый индекс...    читать дальше
.
10 августа 2017 года 15:53
Ожидаем консолидации индекса ММВБ вблизи отметки 1960 пунктов - Dukascopy Bank SA
"В первую половину четверга, 10 августа, на фоне публикации еженедельного отчета от Минэнерго США цена барреля нефти марки Brent выросла до $53, обновив таким образом максимумы с начала лета. Дело в том, что, согласно последним данным Минэнерго, запасы нефти и объем суточной добычи в США...    читать дальше
.
10 августа 2017 года 15:40
Рубль повышается к доллару и евро днем в четверг благодаря дорожающей нефти
Москва. 10 августа. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" днем в четверг, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.    читать дальше
.
10 августа 2017 года 15:27
Индекс ММВБ закроется в диапазоне 1960–1970 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
"Российский рынок 10 августа демонстрирует разнонаправленную динамику. При этом большинство основных бумаг торгуется на отрицательной территории. Индекс ММВБ снижается вторую сессию подряд на негативном внешнем фоне. Нефть растет из-за усиления геополитической напряженности и торгуется вблизи $53...    читать дальше
.
10 августа 2017 года 14:57
Обмен евробондов РФ может оказать давление на "длинные" выпуски - Raiffeisenbank
"В конце прошлой недели вышло распоряжение Правительства РФ об обмене евробондов Russia 18 (@11%), Russia 28 (@12,75%), Russia 30 (@7,5%) номиналом в обращении $3,47 млрд, $2,5 млрд и $10,7 млрд соответственно, на другие выпуски номинальной стоимостью макс. $4 млрд. Для обмена были выбраны выпуски...    читать дальше
.
10 августа 2017 года 14:24
Рост нефти ограничен $54-55 - "Аналитика Онлайн"
"На наш взгляд, перспективы роста нефтяных цен будут ограничены $54-55 в ближайшее время. Маловероятно, что с учетом роста добычи в США и того, что сделка ОПЕК+, как говорят на рынке, "трещит по швам", нефть может подняться до более высоких значений", - отмечает руководитель департамента аналитики...    читать дальше
.
10 августа 2017 года 14:01
MSCI объявит итоги квартальной ребалансировки индекса MSCI Russia в ночь на 11 августа, изменений не ожидается
MSCI объявит итоги очередной квартальной ребалансировки индекса MSCI Russia в ночь с 10 на 11 августа по московскому времени. Итоги пересмотра вступят в силу 1 сентября. По оценкам экспертов, состав MSCI Russia Index останется без изменений. "Никаких включений или исключений бумаг из...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.