Рынок акций РФ не удержался и под закрытие торгов ушел в "минус" на фоне развернувшейся вниз нефти

Москва. 10 августа. Рынок акций РФ, большую часть дня боровшийся с давлением негативной конъюнктуры мировых фондовых площадок из-за усиления геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, под занавес торгов четверга не удержался и ушел в "минус" на фоне развернувшейся вниз нефти, которая ранее оказывала поддержку российским акциям.

К 18:50 МСК индекс ММВБ составил 1960,23 пункта (-0,79%), индекс РТС - 1029,26 пункта (-0,55%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали падение в пределах 3,5%.

Упали в цене акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,5%), "Московской биржи" (-2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%, "префы" снизились на 0,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%, "префы" снизились в цене на 0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,1%).

Вместе с тем ростом закрылись торги бумагами "Полюса" (+4,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,7%), "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (+1,4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+1,3%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) подорожали на 1,7%.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций в четверг оказался под влиянием двух противоположных факторов. С одной стороны, на рынок давил общемировой негативный фон, сформировавшийся на мировых фондовых площадках из-за роста геополитической напряженности вокруг Северной Кореи. С другой стороны, поддержку рынку большую часть дня оказывали растущие цены на нефть, которые в ходе торгов достигали 2,5-меясчных максимумов в районе $53,5 за баррель для сорта Brent. Однако ближе к закрытию торгов ситуация на нефтяных площадках ухудшилась и нефтяные цены ушли в минус, что в итоге лишило российский рынок акций фактора поддержки и тем самым привело к активизации продавцов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК снизилась на 0,21% - до $52,59 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подешевела на 0,65% - до $49,24 за баррель.

Европейские фондовые индексы снижались вечером 10 августа на 0,6-1,4%, американские фондовые индикаторы теряли к 18:50 МСК 0,6-1,6% на сохраняющейся напряженности вокруг Северной Кореи. Военные КНДР повторили свою угрозу атаковать районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме, и заявили, что разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12" в качестве "предупреждения" США. По словам генерала Ким Рак Гёма (Kim Rak Gyom), командующего стратегическими ракетными войсками КНДР, ракеты должны пролететь над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, преодолеть расстояние в 3 тыс. 356 км и упасть в 30-40 км от базы военно-воздушных сил США на острове Гуам.

Власти Южной Кореи и Японии уже пообещали принять решительные меры в случае, если Северная Корея исполнит свои угрозы.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Егора Дахтлера, в четверг российский фондовый рынок находился под давлением негативного внешнего фона. Мировые индексы падали из-за геополитических рисков со стороны Северной Кореи. Нефтяные котировки, демонстрировавшие рост в первой половине дня, скорректировались к вечеру вниз после отчета ОПЕК. По данным картеля, несмотря на пересмотр ожидаемого спроса на нефть в 2017-2018 годы в положительную сторону, предложение также увеличится, что будет нивелировать позитивное влияние на котировки "черного золота". В четверг сильнее рынка падали акции "Мечела" и ММК. Выплата промежуточных дивидендов "Мосбиржей" не впечатлила инвесторов, бумаги компании также теряли в цене в четверг. Лидером роста стали акции "Полюса" после переоценки бумаги аналитиками инвестбанков.

В свою очередь ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова также отмечает, что в четверг падение на мировых фондовых площадках после безудержного ралли, которое недавно привело многие фондовые индексы мира к историческим максимумам, продолжилось. Спусковым крючком для массового пересмотра позиций в рисковых активах стал обмен угрозами между США и КНДР. Европейские фондовые бенчмарки в ходе сегодняшних торгов потеряли более 1%, американские индикаторы рынка акций начали торги со снижения на 0,5-1%. Развивающиеся рынки падали в еще более ускоренном темпе. Тем не менее, российские фондовые индексы ММВБ и РТС опустились лишь на 0,5-0,8%. Причин плавного снижения отечественного фондового рынка две. Во-первых, его рост на волне грандиозного глобального ралли был отнюдь не выдающимся. Во-вторых, в поисках баланса биржевики резко переключились на сырьевые и товарные активы, в результате чего нефть Brent протестировала сегодня отметку $53 за баррель. Таким образом, нефтяные котировки большую часть дня поддержали российский рынок акций.

По словам директора аналитического департамента "Альфа-Форекс" Андрея Диргина, российский рынок в четверг торговался нестабильно. С одной стороны, поддержку индексам оказывал взлет цен на нефть, которые на протяжении дня обновили максимумы 2,5-месячной давности по сорту Brent. С другой стороны, устойчивому подъему препятствовал неблагоприятный внешний фон и общая тенденция уклонения от рисков в связи с очередной эскалацией напряженности вокруг КНДР. Нефть Brent наконец проникла за пределы заветного уровня $53 за баррель, страх перед которым сдерживал порывы котировок на протяжении двух предыдущих недель. Толчком к росту цен послужила статистика от Минэнерго США, показавшая, что на прошлой неделе снизились и запасы нефти, и ее добыча. Сегодня же актив скорее рос по инерции, на технических факторах, нежели на результатах ежемесячного отчета ОПЕК, который оказался неоднозначным. Релиз отразил максимальный в этом году рост добычи внутри картеля из-за Ливии. При этом организация повысила прогноз проса на нефть, сославшись на более активное потребление топлива.

Эксперт компании "Финам" Василий Олейник также отмечает, что инвестиционные настроения на фондовых рынках по всему миру продолжают ухудшаться из-за роста геополитических рисков в связи с ситуацией вокруг КНДР. Говорить о реакции фондовых рынков и последствиях в случае военного удара по одной из сторон вообще не хочется, потому что оценить последствия просто невозможно. Да, это будет "черный лебедь", который обрушит цены на все рисковые активы, но вероятность его менее 1%. В любом случае, рекомендация всем инвесторам только одна - по максимуму сокращать риски или хеджировать свои портфели. Сейчас самое время покупать волатильность. Если посмотреть на валюту Южной Кореи как на индикатор риска, то она за последние два дня пока упала на скромные 1,5%, поэтому, несмотря на все, риски все же еще не столь высоки. Американский индекс страха VIX за последние пару дней подскочил на скромные 5%, а золото выросло на 2%.

"Давление на развивающиеся рынки усиливается, что вполне закономерно после подъема MSCI EM к верхней границе диапазона, в котором индекс торговался в 2011-2015 годах. Российский рынок в меньшей степени подвержен обозначенным рискам. В отличие от других emerging markets, российский рынок акций не испытал на себе того активного притока спекулятивного капитала, который поднял MSCI EM на 33% с начала года. Соответственно, нет того навеса заработанной спекулятивной прибыли, которую хотелось бы зафиксировать на ухудшении внешнего фона. Во-вторых, наш рынок остается функцией от динамики цен на нефть, а здесь не все так плохо, так как Brent находится вблизи локальных максимумов", - полагает аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" в четверг составил 22,288 млрд рублей (из них 5,194 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,16 млрд рублей на бумаги "Газпрома").