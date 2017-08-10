Цены "длинных" евробондов РФ слегка понижаются, изменения цен остальных бумаг незначительны

Москва. 10 августа. "Длинные" выпуски евробондов РФ в четверг снизились в цене, в то время как изменения котировок большинства остальных бумаг были незначительными на фоне пониженной активности участников торгов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене, что привело к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК повысилась на 1 базисный пункт по отношению к закрытию 9 августа и составила 120,17% от номинала, что соответствует доходности 2,13% годовых (снижение на 1 базисный пункт).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК повысилась относительно итогов 9 августа на 7 базисных пунктов, составив 101,22% от номинала. Их доходность снизилась на 3 базисных пункта, до 1,44% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США расширился на 2 базисных пункта в сравнении со средой, до 69 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему закрытию на 17 базисных пунктов, до 113,47% от номинала (доходность повысилась на 1 базисный пункт, до 4,95% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2047 году подешевели на 12 базисных пунктов, до 101,65% от номинала (доходность выросла на 1 пункт, до 5,14% годовых), с погашением в 2042 году - на 13 базисных пунктов, до 109,64% от номинала (доходность увеличилась на 1 базисный пункт, до 4,94% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году повысились в цене на 3 базисных пункта, до 105,32% от номинала (доходность понизилась на 1 пункт, до 4,03% годовых), с погашением в 2023 году - подешевели на 2 базисных пункта, до 108,34% от номинала (доходность осталась на прежнем уровне - 3,35% годовых).

"Никаких особых ценовых движений в четверг на рынке российских еврооблигаций не происходило, что объясняется летним затишьем. Несмотря на рост котировок нефти, еврооблигации почти не меняются в цене. На фоне обострения отношений между США и КНДР инвесторы переориентировали денежные потоки в защитные инструменты, первую очередь, казначейские обязательства США. Долги развивающихся стран, не только российские, но и других развивающихся рынков, сейчас не особо интересны и не пользуются спросом. Но активных продаж также нет, рынок в четверг был очень спокойным", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела финансовых рынков ИК "Велес Капитал" Артур Навроцкий.

Мировые рынки капитала в четверг заметно падают второй день подряд на фоне обострившейся геополитической ситуации вокруг Северной Кореи. Военные КНДР повторили свою угрозу атаковать районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме, и заявили, что разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12" в качестве "предупреждения" США. По словам генерала Ким Рак Гёма (Kim Rak Gyom), командующего стратегическими ракетными войсками КНДР, ракеты должны пролететь над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, преодолеть расстояние в 3 тыс. 356 км и упасть в 30-40 км от базы военно-воздушных сил США на острове Гуам.

Власти Южной Кореи и Японии уже пообещали принять решительные меры в случае, если Северная Корея исполнит свои угрозы.