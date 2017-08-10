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10 августа 2017 года 19:00
В целом позиции отечественной валюты остаются весьма неустойчивыми - ИК "Велес Капитал"
"После проведения Банком России депозитных операций, абсорбировавших на текущей неделе избыточную ликвидность на денежном рынке, банки вновь нарастили объем привлечения средств у Федерального казначейства. В четверг на двух аукционах РЕПО из совокупного лимита в 600 млрд руб. было привлечено более 500 млрд руб. Средства, привлеченные у Росказначейства, позволили ставкам МБК остаться ниже уровня ключевой ставки ЦБ, а также поддержали остатки ликвидности на корсчетах выше 2 трлн руб., несмотря на абсорбирование ликвидности через депозитные операции ЦБ. На валютном рынке пара доллар/рубль большую часть рабочего дня двигалась чуть ниже 60 рублей. Однако сил на более существенное укрепление (в сторону 59 рублей) у отечественной валюты пока не хватает. Помощь в этом могли бы оказать предстоящие налоговые платежи, а также первый выпуск купонных облигаций Банка России (КОБР), спрос на которые, вероятно, будет достаточно высоким. Однако в целом позиции отечественной валюты остаются весьма неустойчивыми в связи с волатильностью внешнего фона и растущим дефицитом счета текущих операций в платежном балансе", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
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10 августа 2017 года 19:41
Москва. 10 августа. Доллар США слегка повышается, евро понижается на "Московской бирже" вечером в четверг, рубль стабилен к бивалютной корзине на развернувшейся вниз нефти. читать дальше
.10 августа 2017 года 19:40
Москва. 10 августа. Рынок акций РФ, большую часть дня боровшийся с давлением негативной конъюнктуры мировых фондовых площадок из-за усиления геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, под занавес торгов четверга не удержался и ушел в "минус" на фоне развернувшейся вниз нефти, которая ранее оказывала поддержку российским акциям. читать дальше
.10 августа 2017 года 19:10
Москва. 10 августа. "Длинные" выпуски евробондов РФ в четверг снизились в цене, в то время как изменения котировок большинства остальных бумаг были незначительными на фоне пониженной активности участников торгов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене, что привело к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.10 августа 2017 года 18:33
"Американская валюта растет против большинства соперников, но по-прежнему не в силах побороть иену, которая продолжает пользоваться спросом на антирисковых настроениях, которые еще витают в воздухе. При этом доллар демонстрирует относительную устойчивость – валюта лишь немного ослабла в ответ на... читать дальше
.10 августа 2017 года 18:04
Отток капитала из акций РФ через ETF возобновился, что может лишить рынок драйверов до конца лета - БКС
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 9 августа 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. По итогам отчетной недели... читать дальше
.10 августа 2017 года 17:35
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, начал анализ ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Ирины Лапшиной и Александра Сычева. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Полюса", рассчитанная экспертами, составляет... читать дальше
.10 августа 2017 года 17:15
Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $19 до $21 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков ФГ Кирилла Чуйко и Олега Петропавловского. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена. Кроме... читать дальше
.10 августа 2017 года 16:51
"Рубль все еще не может определиться, то ли ему вести себя как рискованная валюта, то ли как сырьевая. Учитывая продолжение конфликта между Вашингтоном и Пхеньяном, на рынке продолжается "бегство" в "активы-убежища". И это давит на рубль. Однако одновременно с этим на рынке нефти царит позитив. Не... читать дальше
.10 августа 2017 года 16:20
"Инвестиционные настроения на фондовых рынках по всему миру продолжают ухудшаться. Главная причина выхода из рисковых активов прежняя – рост геополитических рисков в связи с ситуацией вокруг КНДР. А вот российский фондовый рынок пока переносит весь внешний негатив весьма стойко. Рублёвый индекс... читать дальше
.10 августа 2017 года 15:53
"В первую половину четверга, 10 августа, на фоне публикации еженедельного отчета от Минэнерго США цена барреля нефти марки Brent выросла до $53, обновив таким образом максимумы с начала лета. Дело в том, что, согласно последним данным Минэнерго, запасы нефти и объем суточной добычи в США... читать дальше
.10 августа 2017 года 15:40
Москва. 10 августа. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" днем в четверг, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти. читать дальше
.10 августа 2017 года 15:27
"Российский рынок 10 августа демонстрирует разнонаправленную динамику. При этом большинство основных бумаг торгуется на отрицательной территории. Индекс ММВБ снижается вторую сессию подряд на негативном внешнем фоне. Нефть растет из-за усиления геополитической напряженности и торгуется вблизи $53... читать дальше
.10 августа 2017 года 14:57
"В конце прошлой недели вышло распоряжение Правительства РФ об обмене евробондов Russia 18 (@11%), Russia 28 (@12,75%), Russia 30 (@7,5%) номиналом в обращении $3,47 млрд, $2,5 млрд и $10,7 млрд соответственно, на другие выпуски номинальной стоимостью макс. $4 млрд. Для обмена были выбраны выпуски... читать дальше
.10 августа 2017 года 14:24
"На наш взгляд, перспективы роста нефтяных цен будут ограничены $54-55 в ближайшее время. Маловероятно, что с учетом роста добычи в США и того, что сделка ОПЕК+, как говорят на рынке, "трещит по швам", нефть может подняться до более высоких значений", - отмечает руководитель департамента аналитики... читать дальше
.10 августа 2017 года 14:01
MSCI объявит итоги квартальной ребалансировки индекса MSCI Russia в ночь на 11 августа, изменений не ожидается
MSCI объявит итоги очередной квартальной ребалансировки индекса MSCI Russia в ночь с 10 на 11 августа по московскому времени. Итоги пересмотра вступят в силу 1 сентября. По оценкам экспертов, состав MSCI Russia Index останется без изменений. "Никаких включений или исключений бумаг из... читать дальше
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