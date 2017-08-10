Рубль повышается к доллару и евро днем в четверг благодаря дорожающей нефти

Москва. 10 августа. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" днем в четверг, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 59,98 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 0,8 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,32 руб./EUR1, опустившись на 24,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,55 копейки - до 64,63 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 11 августа на 3,13 копейки, до 59,9298 руб./$1, и опустил курс евро на 15,06 копейки, до 70,2677 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на дневных торгах благодаря растущему рынку энергоносителей, участники которого позитивно оценивают ежемесячный обзор ОПЕК о состоянии нефтяного рынка. Нефть марки Brent торгуется на максимальных отметках с конца мая, преодолев $53 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 1,12% - до $53,29 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала к указанному времени на 0,75% - до $49,99 за баррель.

ОПЕК повысила свою оценку мирового спроса на нефть, добываемую картелем, примерно на 200 тыс. б/с на 2017 и 2018 годы. Кроме того, организация понизила прогноз добычи нефти в странах, не входящих в нее, на 50 тыс. б/с в 2017 году и на 90 тыс. б/с в 2018 году. В пятницу свой доклад опубликует Международное энергетическое агентство (МЭА).

Давление на рубль продолжает оказывать геополитическая напряженность вокруг КНДР, усиление которой произошло на фоне резких высказываний со стороны президента США Дональда Трампа и руководства Северной Кореи в адрес друг друга.

"Нефть Brent преодолела отметку $53 за баррель после ежемесячного отчета ОПЕК по рынку нефти, который улучшил настроения на сырьевых площадках. Если ситуация по Северной Корее не получит своего продолжения, пара "доллар-рубль" при поддержке нефти может попытаться уйти чуть ниже отметки 60 руб./$1", - подчеркнул аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Александр Полютов.

"Рубль находится в довольно комфортных условиях, когда основной негатив от геополитических событий уже отыгран, а поддержка исходит от относительно высоких цен на нефть. При этом у рубля нет локальных факторов для укрепления, так как налоговый период в августе стартует лишь на следующей неделе, объем его платежей будет немного меньше июльских оценок и составит около 1,27 трлн рублей. В то же время внешние факторы могут послужить поводом для снижения нацвалюты, поскольку отношение инвесторов к активам и валютам развивающихся экономик остается крайне избирательным", - считает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"Геополитическая напряженность продолжает давить на рынки. Ситуация с США и Северной Кореей планомерно усугубляется: в СМИ появилась информация о том, что в КНДР план ракетной атаки будет разработан уже к середине августа. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын подчеркнул, что продолжает "пристально следить за словами и поведением Соединенных Штатов". Для большинства инвесторов в текущей ситуации остается много неясного, и сейчас никто не может предугадать, какую линию поведения выберет Д.Трамп", - полагает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) незначительно изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем, а среднесрочные ставки (1-6 месяцев) остались на прежних уровнях. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 8,93% годовых, ставка на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 9,13% годовых. Ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,21%, 9,19% и 9,03% годовых соответственно.

"Условия рынка МБК сохраняют потенциал ухудшения. Давление на ликвидность и ставки продолжит оказывать период усреднения обязательных резервов, который на следующей неделе дополнится налоговым периодом. На уплату основных налогов до конца месяца потребуется около 1,27 трлн рублей", - полагает В.Евстифеев.