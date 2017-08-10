Доллар пока демонстрирует стойкость - eToro

"Американская валюта растет против большинства соперников, но по-прежнему не в силах побороть иену, которая продолжает пользоваться спросом на антирисковых настроениях, которые еще витают в воздухе. При этом доллар демонстрирует относительную устойчивость – валюта лишь немного ослабла в ответ на слабоватую статистику из Штатов, не позволив евро выйти в "зеленую зону". Несмотря на то, что валюта довольно стойко перенесла отчет, сегодняшние цифры явно не прибавляют оптимизма перед пятничным блоком статистики по инфляции на потребительском уровне. По прогнозам, ожидается ускорение темпов роста индекса CPI с 0,0% до 0,2%. И ожидания эти основаны не в последнюю очередь на недавнем снижении курса национальной валюты, ведь этот фактор традиционно подталкивает цены к росту. Впрочем, как видим, на производственном уровне этого не произошло. Соответственно, есть риск того, что завтра рынок будет разочарован макростатистикой из Штатов, поскольку сигналы о дезинфляции никак не вписываются в стратегию ужесточения политики ФРС. В этом случае доллар уже вряд ли отделается "легким испугом" и может показать более внушительное и продолжительное снижение", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.