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10 августа 2017 года 17:35

Sberbank CIB начал анализ "Полюса", рейтинг GDR - "покупать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, начал анализ ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Ирины Лапшиной и Александра Сычева.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Полюса", рассчитанная экспертами, составляет $42,6 за штуку. Рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

Текущая стоимость GDR "Полюса" составляет порядка $33,5 за штуку.

ПАО "Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии.

Опубликовано: /Интерфакс/
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