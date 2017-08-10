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10 августа 2017 года 17:15
БКС поднял оценку ADR Норникеля на 9%, подтвердив рейтинг "покупать"
Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $19 до $21 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков ФГ Кирилла Чуйко и Олега Петропавловского. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена. Кроме того, в обзоре говорится, что после пересмотра была установлена новая прогнозная стоимость акций "РусАла" (MOEX: RUALR) на уровне 7,3 гонконгского доллара за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". "Мы позитивно смотрим как на "Норильский никель" на фоне потенциала роста цен на никель и палладий, так и на "РусАл" благодаря дивидендным ожиданиям и привлекательной оценке. Рекомендация для бумаг обеих компаний "покупать", - говорится в обзоре. Кроме того, в нем отмечается, что позитивный прогноз аналитиков "БКС" для цен на никель обусловлен сокращением выпуска в Индонезии из-за высокой себестоимости ($10000-13000/тонна) и потенциальным закрытием филиппинских рудников по экологическим соображениям. Эксперты также с оптимизмом оценивают перспективы палладия на фоне перехода потребителей на автомобили с бензиновыми двигателями. В то же время они негативно смотрят на медь из-за сохранения избытка предложения и на алюминий в отсутствие реального закрытия мощностей в Китае, а также высоких объемов экспорта из этой страны. Как полагают аналитики, главным риском для "Норильского никеля" остается его потенциальное участие в проектах контролирующих акционеров и/или торговые операции с ними (то есть продажа активов и так далее - прим. "БКС"). Инвестиционный кейс "РусАла" зависит от динамики цен на алюминий и курса рубля, при этом проекты компании обеспечат прирост EBITDA всего на 5-10% в долгосрочной перспективе. Между тем, "РусАл" может выплатить дивиденды с доходностью 5% после реструктуризации долга перед Сбербанком (MOEX: SBER). Кроме того, в более долгосрочной перспективе компания может начать сокращать долговую нагрузку даже при снижающихся ценах на алюминий, считают эксперты. "Даже при ожидаемом нами снижении цен на алюминий по сравнению со спотом мы видим сильный потенциал роста котировок акций "РусАла", - говорится в обзоре. Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США): Прогнозная цена Норникель - 21,0 (текущая цена - 21,0), рекомендация - покупать; Прогнозная цена РусАл - 7,3 (текущая цена - 5,5), рекомендация - покупать.
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