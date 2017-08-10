USD/RUB может опуститься к отметке 59,60 - ГК "Форекс Клуб"

"Рубль все еще не может определиться, то ли ему вести себя как рискованная валюта, то ли как сырьевая. Учитывая продолжение конфликта между Вашингтоном и Пхеньяном, на рынке продолжается "бегство" в "активы-убежища". И это давит на рубль. Однако одновременно с этим на рынке нефти царит позитив. Не исключено, что волна позитива может помочь нефти пробить сильное сопротивление на отметке 53,60 и нацелиться на 54,00. Это заставит инвесторов забыть на некоторое время про риск и укрепит спрос на рубль. USD/RUB в таких условиях может пойти вниз с ближайшей целью на отметке 59,60", - указывает старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.