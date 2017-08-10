Обмен евробондов РФ может оказать давление на "длинные" выпуски - Raiffeisenbank

"В конце прошлой недели вышло распоряжение Правительства РФ об обмене евробондов Russia 18 (@11%), Russia 28 (@12,75%), Russia 30 (@7,5%) номиналом в обращении $3,47 млрд, $2,5 млрд и $10,7 млрд соответственно, на другие выпуски номинальной стоимостью макс. $4 млрд. Для обмена были выбраны выпуски с наибольшей ставкой купонов, что формально позволит сократить расходы на обслуживание госдолга. Обмен будет проводиться по ценам, не превышающим рыночную стоимость выпусков. Отметим, что выпуск Russia 30 вследствие его выкупа в 2014-2015 гг. АО Открытие Холдинг (как следует из отчетности за 2016 г., группа являлась держателем 59% выпуска с эффективной доходностью 2,46%, для финансирования позиции привлекалось краткосрочное валютное и рублевое РЕПО) утратил ликвидность и котируется с YTM 2,15%, на 75 б.п. ниже кривой ликвидных выпусков (так, близкий по дюрации Russia 22 имеет YTM 3%). Справедливую цену мы оцениваем не выше 117% от номинала, а если исходить из срока до погашения (более распространенная практика), то цена должна быть 112% от номинала. Таким образом, обмен Russia 30 может состояться с весьма щедрой премией 3-8 п.п. к справедливой рыночной цене. Поскольку валютное и фиксированное рублевое РЕПО с ЦБ дорого, участники, имеющие Russia 30 и испытывающие дефицит рублевой или валютной ликвидности, скорее всего, воспользуются возможностью выйти из бумаг. При этом учитывая потребность в валютной и/или рублевой ликвидности у некоторых банков (валютный долг перед ЦБ - $1,3 млрд долл., рублевый долг по РЕПО - 584 млрд руб. на сегодня), бумаги, полученные в результате обмена, вероятно, окажутся под давлением продавцов. По нашему мнению, обмен будет происходить на наиболее длинные Russia 42,43, 47 (их котировки временно могут опуститься на 2-3 п.п.). В Russia 18, 28, скорее всего, присутствуют физлица из-за низкого номинала бумаг (1 тыс. и 10 тыс. долл., соответственно), что негативно повлияет на результат обмена (если не будет выпущен новый выпуск с "розничным" номиналом). Есть риск, что после обмена их ликвидность заметно сократится", - говорится в обзоре.