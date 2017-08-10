MSCI объявит итоги квартальной ребалансировки индекса MSCI Russia в ночь на 11 августа, изменений не ожидается

MSCI объявит итоги очередной квартальной ребалансировки индекса MSCI Russia в ночь с 10 на 11 августа по московскому времени.

Итоги пересмотра вступят в силу 1 сентября.

По оценкам экспертов, состав MSCI Russia Index останется без изменений.

"Никаких включений или исключений бумаг из расчетной базы индекса MSCI Russia по итогам предстоящего квартального пересмотра я не ожидаю", - сказал агентству "Интерфакс" стратег "ВТБ Капитала" Илья Питерский.

"Это будет промежуточная ребалансировка, поэтому каких-либо существенных изменений, скорее всего, не будет", - отметил стратег компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслав Смольянинов.

"Мы не ожидаем изменений по итогам августовского пересмотра индекса MSCI Russia", - говорится в обзоре Sberbank Investment Research.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.