Рубль немного укрепляется на открытии в четверг на фоне повышающейся нефти

Москва. 10 августа. Доллар США слегка повышается, евро понижается при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне повышающейся нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,97-60,01 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,99 руб./$1 (+0,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 70,37 руб./EUR1 (-20 копеек), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 8,6 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 64,66 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,9 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 5,1 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к бивалютной корзине благодаря продолжающей повышаться нефти после роста цен днем ранее благодаря данным о сокращении запасов и объемов производства в США. Участники рынка ожидают ежемесячного обзора ОПЕК о состоянии нефтяного рынка, публикация которого состоится в четверг, и аналогичного доклада Международного энергетического агентства - в пятницу.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 МСК повысилась на 0,49% - до $52,96 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась 0,42% - до $49,77 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, товарные запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 6,45 млн баррелей. Снижение оказалось меньше, чем ранее объявил Американский институт нефти (7,8 млн баррелей), но больше, чем ожидавшееся аналитиками сокращение на 2,2 млн баррелей. Вместе с тем резервы бензина выросли вопреки прогнозам экспертов - на 3,42 млн баррелей, подъем наблюдался впервые с начала июня и был самым значительным с января.

Производство нефти в США уменьшилось на 7 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,42 млн б/с.