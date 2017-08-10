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10 августа 2017 года 11:45

Рынок акций РФ плавно подрастает в четверг утром благодаря дорожающей нефти

Москва. 10 августа. Рынок акций РФ плавно подрастает в четверг утром благодаря поднимающимся ценам на нефть, в частности, котировки Brent утром 10 августа превысили отметку $53 за баррель; сдерживает рост негативная конъюнктура мировых фондовых рынков из-за усиления геополитической напряженности вокруг Северной Кореи. При этом активность торгов в целом низкая.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1980,67 пункта (+0,24%), индекс РТС - 1041,84 пункта (+0,66%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,7%.

В частности, растут в начале дня бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,7%), "Полюса" (+2,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,1%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%, "префы" прибавляют в цене 0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,05%).

Вместе с тем снижаются в цене акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Московской биржи" (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "префы" Сбербанка теряют на 0,2%.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшой рост российских акций в начале торгов 10 августа связан прежде всего с благоприятной конъюнктурой нефтяных площадок, где Brent преодолела отметку $53 за баррель. Вместе с тем негативная динамика мировых фондовых индексов из-за роста геополитической напряженности вокруг Северной Кореи сдерживает активность покупателей российских акций.

Цены на нефть продолжают расти утром в четверг после подъема днем ранее благодаря данным о сокращении запасов и объемов производства в США третью неделю подряд. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 МСК выросла на 0,65% - до $53,04 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала на 0,44% - до $49,78 за баррель. Накануне Brent поднялась на 1,07%, до $52,70 за баррель, WTI - на 0,79%, до $49,56 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, товарные запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 6,45 млн баррелей. Снижение оказалось меньше, чем ранее объявил Американский институт нефти (7,8 млн баррелей), но больше, чем ожидавшееся аналитиками сокращение на 2,2 млн баррелей. Вместе с тем резервы бензина выросли вопреки прогнозам экспертов - на 3,42 млн баррелей, подъем наблюдался впервые с начала июня и был самым значительным с января. Производство нефти в США уменьшилось на 7 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,42 млн б/с.

В четверг будет обнародован ежемесячный обзор ОПЕК о состоянии нефтяного рынка, в пятницу - аналогичный доклад Международного энергетического агентства. По данным источников агентства Bloomberg, технический комитет ОПЕК+ пригласил ряд государств, включая Ирак и ОАЭ, на заседание в Вене 21 августа.

Вместе с тем европейские фондовые индексы снижаются в начале торгов на 0,1-0,6%, фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 теряет 0,23%. Американские индексы снизились по итогам торгов в среду, что было обусловлено усилением напряженности между США и Северной Кореей. Кроме того, негативное влияние на рынок оказала слабая отчетность ряда компаний. Телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) во вторник сообщило, что Северная Корея рассматривает возможность нанесения ракетного удара по военным базам США на острове Гуам, включая базу американских ВВС "Андерсен", где базируются стратегические бомбардировщики. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, предупредил Пхеньян, что тот может столкнуться с "огнем и яростью" со стороны США, если продолжит угрожать стране.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжают снижение в четверг из-за сохранения напряженности вокруг Северной Кореи. Военные КНДР повторили свою угрозу атаковать районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме, и заявили, что разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12" в качестве "предупреждения" США. По словам генерала Ким Рак Гёма (Kim Rak Gyom), командующего стратегическими ракетными войсками КНДР, ракеты должны пролететь над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, преодолеть расстояние в 3,356 тыс. км и упасть в 30-40 км от базы военно-воздушных сил США на острове Гуам. Южнокорейские военные отметили, что Пхеньян ждет "решительное возмездие" в случае реализации этого плана.

"Российский фондовый рынок сегодня может отыграть вчерашние потери, индекс РТС поднимется на 0,5-1%. На динамику торгов сегодня могут оказать влияние данные по ценам производителей в США, которые выйдут в 15:30 мск. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Распадской", ММК, НЛМК (MOEX: NLMK), ГМК "Норильский никель", "Яндекса" (MOEX: YNDX) и "РусГидро", по ценам которых наблюдается устойчивый восходящий среднесрочный тренд. Акции "АЛРОСА" тоже могут подрасти, после провала из-за аварии. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям "Роснефти", компания в последнее время участвует во многих спорных сделках и процессах", - считает аналитик компании "Алор Брокер" Кирилл Яковенко.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, "американские торги завершились снижением индексов. Кроме ужесточения риторики между США и Северной Кореей, на настроения инвесторов продолжают оказывать влияние корпоративные отчеты (компании Walt Disney и Office Depot Inc. отчитались слабее ожиданий). Снижение на азиатских рынках продолжилось. Худшую динамику продемонстрировали индексы Гонконга, Китая, Тайваня и Южной Кореи. Между тем в Австралии и Японии фондовые индексы показали незначительное снижение". "Ситуация на внешних рынках остается сложной, но дорогая нефть должна позитивно сказаться на российском рынке. Соответственно, можно ожидать стабильности, укрепления рубля, а также попытки вернуться к росту по индексу ММВБ", - полагает А.Кочетков.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 3,64 млрд руб. (из них 0,9 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 0,442 млрд рублей на бумаги "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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