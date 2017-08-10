Российские суверенные евробонды вряд ли покажут заметные ценовые изменения - Промсвязьбанк

"Сегодня с утра на мировых рынках доходности базовых активов стабилизируются – UST-10 торгуется на уровне 2,24-2,25% годовых. Нефть предпринимает попытки роста до уровня 53 доллара за баррель, что должно поддержать российские евробонды, впрочем, ждать заметных ценовых изменений вряд ли стоит, если история с Северной Кореей не получит нового продолжения. Инвесторы, вероятно, будут находиться в ожидании публикации важной статистики в США по инфляции в пятницу в 15:30 мск. Сегодня также выйдет индекс цен производителей за июль в 15:30 мск, запланировано выступление главы ФРБ Нью-Йорка У. Дадли в 17:00 мск", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.