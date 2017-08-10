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Главная / Мнения аналитиков / Российские суверенные евробонды вряд ли покажут заметные ценовые изменения - Промсвязьбанк
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10 августа 2017 года 13:08
Российские суверенные евробонды вряд ли покажут заметные ценовые изменения - Промсвязьбанк
"Сегодня с утра на мировых рынках доходности базовых активов стабилизируются – UST-10 торгуется на уровне 2,24-2,25% годовых. Нефть предпринимает попытки роста до уровня 53 доллара за баррель, что должно поддержать российские евробонды, впрочем, ждать заметных ценовых изменений вряд ли стоит, если история с Северной Кореей не получит нового продолжения. Инвесторы, вероятно, будут находиться в ожидании публикации важной статистики в США по инфляции в пятницу в 15:30 мск. Сегодня также выйдет индекс цен производителей за июль в 15:30 мск, запланировано выступление главы ФРБ Нью-Йорка У. Дадли в 17:00 мск", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.
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10 августа 2017 года 15:53
"В первую половину четверга, 10 августа, на фоне публикации еженедельного отчета от Минэнерго США цена барреля нефти марки Brent выросла до $53, обновив таким образом максимумы с начала лета. Дело в том, что, согласно последним данным Минэнерго, запасы нефти и объем суточной добычи в США... читать дальше
.10 августа 2017 года 15:27
"Российский рынок 10 августа демонстрирует разнонаправленную динамику. При этом большинство основных бумаг торгуется на отрицательной территории. Индекс ММВБ снижается вторую сессию подряд на негативном внешнем фоне. Нефть растет из-за усиления геополитической напряженности и торгуется вблизи $53... читать дальше
.10 августа 2017 года 14:57
"В конце прошлой недели вышло распоряжение Правительства РФ об обмене евробондов Russia 18 (@11%), Russia 28 (@12,75%), Russia 30 (@7,5%) номиналом в обращении $3,47 млрд, $2,5 млрд и $10,7 млрд соответственно, на другие выпуски номинальной стоимостью макс. $4 млрд. Для обмена были выбраны выпуски... читать дальше
.10 августа 2017 года 14:24
"На наш взгляд, перспективы роста нефтяных цен будут ограничены $54-55 в ближайшее время. Маловероятно, что с учетом роста добычи в США и того, что сделка ОПЕК+, как говорят на рынке, "трещит по швам", нефть может подняться до более высоких значений", - отмечает руководитель департамента аналитики... читать дальше
.10 августа 2017 года 14:01
MSCI объявит итоги квартальной ребалансировки индекса MSCI Russia в ночь на 11 августа, изменений не ожидается
MSCI объявит итоги очередной квартальной ребалансировки индекса MSCI Russia в ночь с 10 на 11 августа по московскому времени. Итоги пересмотра вступят в силу 1 сентября. По оценкам экспертов, состав MSCI Russia Index останется без изменений. "Никаких включений или исключений бумаг из... читать дальше
.10 августа 2017 года 13:33
"Накалённые отношения между США и Северной Кореей способствуют спросу на защитные активы, в том числе и золото. Так, в среду торги по паре XAU/USD завершились в "зелёной зоне" на 1277,69, где рост драгметалла по отношению к американскому доллару составил 1,29%. Сегодня в ходе утренних торгов пара... читать дальше
.10 августа 2017 года 12:56
Goldman Sachs начал анализ ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Полюса", рассчитанная аналитиками Goldman Sachs, составляет $43 за штуку. Рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". Текущая стоимость GDR... читать дальше
.10 августа 2017 года 12:52
Morgan Stanley начал анализ ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Дэна Шоу. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Полюса", рассчитанная экспертом, составляет $41 за штуку. Рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". ПАО "Полюс" -... читать дальше
.10 августа 2017 года 12:29
Нефть может незначительно подешеветь после выхода сегодняшнего ежемесячного отчета ОПЕК. - "Нордеа Банк"
"Официальная статистика от Минэнерго накануне подтвердила предварительные от Института нефти о продолжении снижения запасов нефти в США (-6,5 mn bbl по итогам недели), при этом запасы бензина выросли на 3,5 mn bbl. В итоге рынок интерпретировал данную информацию со сдержанным позитивом. Динамика... читать дальше
.10 августа 2017 года 12:14
Ожидаемый торговый диапазон на сегодня 59,60–60,40 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"В начале утренней торговой сессии рубль, заручившись поддержкой растущей нефти, предпринял попытку укрепления относительно американского доллара. На фоне позитивных новостей стоимость энергоресурса уже "перешагнула" отметку 53 долл./баррель. Геополитическая напряженность продолжает давить на... читать дальше
.10 августа 2017 года 11:55
Финансовая группа (ФГ) "БКС" обновила топ-5 дивидендной корзины, состоящей из пяти акций с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV), говорится в обзоре... читать дальше
.10 августа 2017 года 11:45
Москва. 10 августа. Рынок акций РФ плавно подрастает в четверг утром благодаря поднимающимся ценам на нефть, в частности, котировки Brent утром 10 августа превысили отметку $53 за баррель; сдерживает рост негативная конъюнктура мировых фондовых рынков из-за усиления геополитической напряженности вокруг Северной Кореи. При этом активность торгов в целом низкая. читать дальше
.10 августа 2017 года 11:38
Новостной фон пока позволяет Brent держаться уверенно выше 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть европейского сорта Brent достигли максимальных значений с 25 мая после того, как в США снова было зафиксировано значительное падение коммерческих запасов. В общем новостной фон пока позволяет Brent держаться уверенно выше 50 долларов за баррель. Однако котировки вряд ли будут также... читать дальше
.10 августа 2017 года 11:17
Отсутствие внешних и внутренних экономических "шоков" сделает падение рубля относительно мягким - Локо-Банк
"Цены на нефть приблизились к $53 за баррель Brent, но особо рублю это не помогает, хотя и сдерживает возможное падение. Хотя на этой неделе торги проходят в спокойном режиме с относительно небольшой волатильностью, вопрос достижения уровней 61 к доллару, а затем и диапазона 62-64 руб. – это... читать дальше
.10 августа 2017 года 10:51
"Нефть вопреки ожиданиям вчера выросла, поднявшись практически к 53 долларам/баррель. Статистика от Минэнерго США вышла положительной: запасы сырой нефти снизились на 6,5 млн барр., запасы дистиллятов – на 1,7 млн барр., а запасы бензинов прибавили 3,4 млн барр. Добыча нефти сократилась на 7 тыс.... читать дальше
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