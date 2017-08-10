БКС добавил в топ-5 дивидендной корзины "префы" Татнефти и "обычку" Ростелекома, убрал Юнипро и ЛСР

Финансовая группа (ФГ) "БКС" обновила топ-5 дивидендной корзины, состоящей из пяти акций с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV), говорится в обзоре стратега ФГ Вячеслава Смольянинова.

По итогам пересмотра в топ-5 дивидендной корзины были включены привилегированные акции ПАО "Татнефть" и обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM). В то же время из нее были исключены бумаги ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) и ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG)

"Вместо "Юнипро" и "Группы ЛСР" в нашу дивидендную корзину вошли привилегированные акции "Татнефти" (MOEX: TATN) и обыкновенные бумаги "Ростелекома". Повышение ликвидности "префов" "Татнефти" (3M ADTV вырос до $0,8 млн) позволило этим бумагам попасть в список, при этом официальной рекомендации для "префов" "Татнефти" у нас нет. Мы отмечаем, что фундаментальная рекомендация для обыкновенных акций "Ростелекома" у нас "продавать", однако, учитывая ожидаемую дивидендную доходность на следующие 12 месяцев 9% и достаточный уровень ликвидности, бумага вошла в нашу дивидендную корзину. Потенциальный кандидат на появление в корзине в будущем - "РусГидро" (MOEX: HYDR), которая довольно близка по дивидендной доходности к "Ростелекому" и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)", - говорится в обзоре.

В настоящее время в топ-5 дивидендной корзины входят ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN), ПАО "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (локальные акции), "Татнефть" ("префы"), "Ростелеком" и "ФСК".