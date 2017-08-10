Новостной фон пока позволяет Brent держаться уверенно выше 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть европейского сорта Brent достигли максимальных значений с 25 мая после того, как в США снова было зафиксировано значительное падение коммерческих запасов. В общем новостной фон пока позволяет Brent держаться уверенно выше 50 долларов за баррель. Однако котировки вряд ли будут также уверенно чувствовать себя при приближении к 55 долларам, так как снова активизируется разговоры относительно роста сланцевой добычи. Закрыться выше этой отметки цены смогут ближе к концу 2017 года, когда станет понятно, что темпы роста добычи в США не перекрывают рост мирового потребления, а план ОПЕК+ ведет к постепенному сокращению мировых запасов сырой нефти", - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.