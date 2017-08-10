Нефть ждет отчетов ОПЕК и МЭА - eToro

Нефть сорта Brent нашла в себе силы вернуться к росту и добилась неплохих успехов, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Котировки добрались до недельного максимума 52,83, закрывшись у верхней границы внутридневного диапазона, ранее "коснувшись" минимума на отметке 51,80.

На попытках тестирования уровня 52 актив привлек спрос. Участники рынка все же сочли данные API неплохими и приступили к покупкам. Отчет Министерства энергетики подтвердил внушительное сокращение запасов и падение добычи в Штатах. Таким образом, рынок получил очередной сигнал о спаде активности в сланцевой индустрии страны. Однако немного расстроил рост запасов бензина, впрочем, это уже выглядит более уместно в силу скорого завершения сезона вождения.

"Фундаментально нефть чувствует себя неплохо и, несмотря на некоторые заминки, пытается "не терять лицо". Тот факт, что актив привлекает покупки на падениях, также говорит об улучшении настроений в сырьевом сегменте и возродившихся надеждах на восстановление баланса спроса и предложения, причем в основном за счет сигналов из Америки. Сегодня и завра внимание игроков переключится на отчеты ОПЕК и МЭА соответственно. Если картель рапортует о низкой дисциплине экспортеров в рамках сделки по ограничению добычи, Brent рискует растерять заработанное и снова отступить от психологического барьера 53. Впрочем, если обойдется без явного негатива, котировки могут показать ограниченную просадку и удержаться над отметкой 52", - полагает специалист eToro.