Brent держится у $52,7

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают снижение в четверг. Нефть стабильна в ходе азиатских торгов в четверг.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, что обусловлено усилением напряженности между США и Северной Кореей. Кроме того, негативное влияние на рынок оказала слабая отчетность ряда известных компаний, сообщает MarketWatch.

Телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) во вторник сообщило, что Северная Корея рассматривает возможность нанесения ракетного удара по военным базам США на острове Гуам, включая базу американских ВВС "Андерсен", где базируются стратегические бомбардировщики. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, предупредил Пхеньян, что тот может столкнуться с "огнем и яростью" со стороны США, если продолжит угрожать стране.

Хотя рынок и снизился, удивительно, насколько спокойно он отнесся к тревожным новостям, отметил старший рыночный аналитик LPL Financial Райан Детрик. Изменение значения Standard & Poor's 500 уже 15 сессий подряд не превышает 0,3%.

"Мы поражены тем, как все тихо, - сказал Р.Детрик. - Мы считаем, по существу это значит вот что: за пределами новостных заголовков мы имеем очень сильную глобальную экономику и сильные корпоративные прибыли по всему миру".

Глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс в среду сказал, что он поддерживает начало сокращения объема активов на балансе Федеральной резервной системы в сентябре, однако неоднозначно относится к вопросу об еще одном повышении процентных ставок в 2017 году.

Акции 14 из 30 компаний, которые входят в расчет индекса Dow Jones Industrial Average, подешевели на минувших торгах. Среди 11 отраслевых групп S&P 500 негативную динамику показали всего четыре, включая финансовый и телекоммуникационный секторы.

Котировки бумаг Walt Disney Co. уменьшились на 3,9%. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа объявила о запуске двух собственных сервиса потокового вещания, которые займутся трансляцией спортивных мероприятий, а также кинофильмов и телевизионных программ. Этот шаг является важным изменением в стратегии компании, контент которой ранее распространялся в основном через дистрибьюторов, включая операторов кабельного телевидения и сервис потокового видео Netflix.

Рыночная стоимость Netflix сократилась за день на 1,5%.

Бумаги Office Depot Inc. рухнули в цене почти на 26% из-за слабых финансовых показателей. Скорректированная прибыль поставщика товаров для офисов опустилась до 6 центов в расчете на акцию против среднего прогноза в 8 центов. Выручка сократилась на 8,5% - до $2,36 млрд, при этом опрошенные FactSet эксперты ожидали $2,44 млрд.

Капитализация Priceline Group Inc. упала на 6,9%. Интернет-агентство путешествий в минувшем квартале получило прибыль выше консенсус-прогноза, однако объем заказов не оправдал ожидания.

Другой представитель данной сферы TripAdvisor Inc. получил в апреле-июне скорректированную прибыль и выручку хуже ожиданий. Тем не менее, акции компании по итогам торгов прибавили в цене 2,5%, хотя в начале дня дешевели.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 36,64 пункта (0,17%) - до 22048,7 пункта.

Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 0,9 пункта (0,04%), составив 2474,02 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 18,13 пункта (0,28%) - до 6352,33 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжают снижение в четверг из-за сохранения напряженности вокруг Северной Кореи.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,7%, его падение за последние две сессии может стать самым значительным с марта.

Японский индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 0,1%, как и более широкий индекс Topix, темпы снижения замедлились на фоне стабилизации иены в паре с долларом США. Австралийский S&P/ASX 200 потерял также 0,1%, индийский Sensex - 0,5%.

Вместе с тем китайский Shanghai Composite упал на 0,9%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, гонконгский Hang Seng и тайваньский Taiex - на 1,4%.

Вопреки общему тренду на снижение сингапурский FTSE Straits Times повысился на 0,2%.

Военные КНДР повторили свою угрозу атаковать районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме, и заявили, что разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12" в качестве "предупреждения" США.

По словам генерала Ким Рак Гёма (Kim Rak Gyom), командующего стратегическими ракетными войсками КНДР, ракеты должны пролететь над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, преодолеть расстояние в 3 тыс. 356 км и упасть в 30-40 км от базы военно-воздушных сил США на острове Гуам.

Южнокорейские военные отметили, что Пхеньян ждет "решительное возмездие" в случае реализации этого плана.

Акции крупнейшего китайского производителя алюминия Aluminum Corp. of China Ltd. (Chalco) подешевели на 3,8% после того, как компания сообщила о сохранении неопределенности на рынке, несмотря на повышение цен на металлы, и потенциальном увеличении затрат. Накануне стоимость бумаг Chalco поднялась до максимума за 6 лет, за 8-9 августа она выросла на 12%. Цена алюминия на торгах в Шанхае достигла самой высокой отметки за пять лет, в Лондоне - за три года, поскольку сокращение производства в ведущих китайских регионах будет более значительным, чем предполагалось ранее.

Бумаги финансовых компаний в большинстве стран АТР входят в число лидеров падения. Капитализация японского Mitsubishi UFJ уменьшилась на 1,1%, австралийского Westpac - на 0,4%, южнокорейского Shinhan - на 1,4%.

В Гонконге и на Тайване падают котировки акций поставщиков Apple, в том числе Largan потеряла 2,4%, Hon Hai Precision - 1,7%.

Курс ценных бумаг крупнейшего мобильного оператора в мире по числу абонентов China Mobile Ltd. вырос на 3,1% на торгах в Гонконге после объявления о выплате первых специальных дивидендов с 2008 года. Тем самым компания хочет отпраздновать 20-ю годовщину листинга.

Рыночная стоимость японского производителя косметики Shiseido Co. взлетела на 13,6%. Компания улучшила прогноз годовой прибыли благодаря спросу на дорогую косметику в Китае и других странах Азии: теперь Shiseido ожидает повышения прибыли на 1%, до 32,5 млрд иен ($295 млн), вместо снижения на 19%.

Цена бумаг Toshiba Corp. увеличилась на 1,4% благодаря ослаблению опасений делистинга после того, как аудитор частично утвердил отчетность компании за 2016 фингод.

Нефть стабильна в ходе азиатских торгов в четверг после повышения цен днем ранее благодаря данным о сокращении запасов и объемов производства в США третью.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК уменьшилась на 1 цент (0,02%) - до $52,69 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на 2 цента (0,04%) - до $49,54 за баррель.

Накануне Brent поднялась на $0,56 (1,07%), до $52,70 за баррель, WTI - на $0,39 (0,79%), до $49,56 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, товарные запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 6,45 млн баррелей. Снижение оказалось меньше, чем ранее объявил Американский институт нефти (7,8 млн баррелей), но больше, чем ожидавшееся аналитиками сокращение на 2,2 млн баррелей. Вместе с тем резервы бензина выросли вопреки прогнозам экспертов - на 3,42 млн баррелей, подъем наблюдался впервые с начала июня и был самым значительным с января.

Производство нефти в США уменьшилось на 7 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,42 млн б/с.

В четверг будет обнародован ежемесячные обзор ОПЕК о состоянии нефтяного рынка, в пятницу - аналогичный доклад Международного энергетического агентства.

По данным источников агентства Bloomberg, технический комитет ОПЕК+ пригласил ряд государств, включая Ирак и ОАЭ, на заседание в Вене 21 августа.