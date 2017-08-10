В начале торгов индекс ММВБ вновь поднимется выше 1980 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

"В этот четверг, 10 августа, перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, поводом к покупкам может послужить ситуация на рынке энергоносителей, так как вчера вечером нефть марки Brent смогла преодолеть сопротивление на уровне $52,5 за баррель. Отметим, что закрепление рынка выше этой отметки создаст условия для дальнейшего роста Brent в район $54–55. С другой стороны, ситуация на внешних фондовых площадках укрепляет позиции "медведей". Торги в США накануне завершились снижением Dow Jones и S&P500 на 0,2% и 0,04% соответственно. Сегодня утром фьючерсы на основные американские индексы продолжают нисходящую динамику и к 9:00 мск теряли до 0,3%. Торги в Азии проходят на отрицательной территории: японский Nikkei225 и китайского Shanghai Composite опустились на 0,03% и 0,8%, - отмечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич. - На наш взгляд, позитив с рынка энергоносителей перевесит, и это позволит российскому рынку отыграть часть вчерашних потерь. В начале торгов индекс ММВБ вновь поднимется выше 1980 пунктов. В дальнейшем мы не исключаем продолжения роста цен на энергоносители, что может способствовать продолжению позитивной динамики в наших активах, несмотря на ожидаемое снижение в Европе в начале дня. Во второй половине торгов внимание инвесторов будет обращено на макроэкономическую статистику из США, где сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице и индексы цен производителей, которые могут оказать влияние на настроения инвесторов и задать тон американским площадкам в начале дня, тем самым определив ситуацию на закрытии торгов в России".