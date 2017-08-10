Утренние прогнозы: внешний фон противоречив

В четверг утром аналитики предполагают нейтральное или с небольшим позитивом начало дня на рынке акций. Активность торгов будет низкой.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативное. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 1980 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях неблагоприятного внешнего фона риск-аппетит инвесторов будет приглушенным".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В краткосрочной перспективе возможно сохранение низкой активности покупателей на рынках акций из-за усиления неопределенности, связанной с КНДР (NBC сообщает о подготовке США плана превентивного удара по военным объектам КНДР). С позиций технического анализа, вблизи уровня 1050 пунктов по индексу РТС было встречено сопротивление, после чего наметилась коррекция вниз".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ситуация на внешних рынках остаётся сложной, но дорогая нефть должна позитивно сказаться на российском рынке. Можно ожидать стабильности, укрепления от рубля, а также попытки вернуться к росту по индексу ММВБ".

"Промсвязьбанк": "Сегодня, по нашему мнению, индекс ММВБ начнет торговую сессию нейтрально, продолжив проторговку 1970-1980 пунктов в ожидании движений на рынке нефти. Мы считаем, что текущее ослабление носит локальный характер и рассчитываем на частичное восстановление оценок рынка к нефти во второй половине августа с движением индекса ММВБ к 2050 пунктам".

ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "В этот четверг, 10 августа, перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон. На наш взгляд, позитив с рынка энергоносителей перевесит, и это позволит российскому рынку отыграть часть вчерашних потерь. В начале торгов индекс ММВБ вновь поднимется выше 1980 пунктов. В дальнейшем мы не исключаем продолжения роста цен на энергоносители, что может способствовать продолжению позитивной динамики в наших активах, несмотря на ожидаемое снижение в Европе в начале дня".

"Алор Брокер" (Кирилл Яковенко): "Российский фондовый рынок сегодня может отыграть вчерашние потери, индекс РТС поднимется на 0,5-1%. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Распадской", ММК, НЛМК, ГМК "Норильский Никель", "Яндекса" и "РусГидро", по ценам которых наблюдается устойчивый восходящий среднесрочный тренд. Акции "АЛРОСы" тоже могут подрасти, после провала из-за аварии. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям "Роснефти", компания в последнее время участвует во многих спорных сделках и процессах".