Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 10 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг может сложиться тенденция к плавному снижению цен на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, что было обусловлено усилением напряженности между США и Северной Кореей. Кроме того, негативное влияние на рынок оказала слабая отчетность ряда компаний. Телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) во вторник сообщило, что Северная Корея рассматривает возможность нанесения ракетного удара по военным базам США на острове Гуам, включая базу американских ВВС "Андерсен", где базируются стратегические бомбардировщики. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, предупредил Пхеньян, что тот может столкнуться с "огнем и яростью" со стороны США, если продолжит угрожать стране.

Глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс в среду сказал, что он поддерживает начало сокращения объема активов на балансе Федеральной резервной системы в сентябре, однако неоднозначно относится к вопросу об еще одном повышении процентных ставок в 2017 году.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжают снижение в четверг из-за сохранения напряженности вокруг Северной Кореи. Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,7%, его падение за последние две сессии может стать самым значительным с марта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,1%, темпы снижения замедлились на фоне стабилизации иены в паре с долларом США. Австралийский S&P/ASX 200 потерял также 0,1%, индийский Sensex - 0,5%. Вместе с тем китайский Shanghai Composite упал на 0,9%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, гонконгский Hang Seng и тайваньский Taiex - на 1,4%. Вопреки общему тренду на снижение сингапурский FTSE Straits Times повысился на 0,2%.

Военные КНДР повторили свою угрозу атаковать районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме, и заявили, что разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12" в качестве "предупреждения" США. По словам генерала Ким Рак Гёма (Kim Rak Gyom), командующего стратегическими ракетными войсками КНДР, ракеты должны пролететь над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, преодолеть расстояние в 3,356 тыс. км и упасть в 30-40 км от базы ВВС США на острове Гуам. Южнокорейские военные отметили, что Пхеньян ждет "решительное возмездие" в случае реализации этого плана.

В свою очередь цены на нефть продолжают плавное повышение в ходе азиатских торгов в четверг после роста днем ранее благодаря данным о сокращении запасов и объемов производства в США третью неделю подряд. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:31 МСК выросла на 0,47% - до $52,95 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала на 0,42% - до $49,77 за баррель. Накануне Brent поднялась на 1,07%, до $52,70 за баррель, WTI - на 0,79%, до $49,56 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, товарные запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 6,45 млн баррелей. Снижение оказалось меньше, чем ранее объявил Американский институт нефти (7,8 млн баррелей), но больше, чем ожидавшееся аналитиками сокращение на 2,2 млн баррелей. Вместе с тем резервы бензина выросли вопреки прогнозам экспертов - на 3,42 млн баррелей, подъем наблюдался впервые с начала июня и был самым значительным с января. Производство нефти в США уменьшилось на 7 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,42 млн б/с.

В четверг будет обнародован ежемесячные обзор ОПЕК о состоянии нефтяного рынка, в пятницу - аналогичный доклад Международного энергетического агентства. По данным источников агентства Bloomberg, технический комитет ОПЕК+ пригласил ряд государств, включая Ирак и ОАЭ, на заседание в Вене 21 августа.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по отношению к предыдущему дню и осталась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 20,718 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,407 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 августа вырос по отношению к предыдущему торговому дню на 0,06% и составил 105,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 520,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-01" (+0,95%), "Внешэкономбанк БО-04" (+0,28%) и "Роснефть 001Р-02" (+0,24%), а в лидерах снижения - "Трансмашхолдинг ПБО-01" (-0,45%), "РЖД БО-03" (-0,16%) и "Мостотрест-07" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Совкомбанк выкупил по оферте биржевые облигации серии БО-03 на 1,2 млрд рублей. Объем выпуска облигаций БО-03 составляет 7 млрд рублей, таким образом, банк выкупил 17% выпуска. Банк разместил 3-й выпуск биржевых бондов в августе 2016 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона составляет 9,5% годовых. Следующая оферта по выпуску предусмотрена через год - в августе 2018 года.