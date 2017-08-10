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Главная / Мнения аналитиков / Рынок откроется в районе отметки 1980 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"
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10 августа 2017 года 09:02
Рынок откроется в районе отметки 1980 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативное. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе $52,7 за баррель после повышения днем ранее на фоне вышедших данных статистики, указавших как на снижение запасов, так и падение производства нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют отрицательную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 1980 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях неблагоприятного внешнего фона риск-аппетит инвесторов будет приглушенным", - указывает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.
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10 августа 2017 года 15:53
"В первую половину четверга, 10 августа, на фоне публикации еженедельного отчета от Минэнерго США цена барреля нефти марки Brent выросла до $53, обновив таким образом максимумы с начала лета. Дело в том, что, согласно последним данным Минэнерго, запасы нефти и объем суточной добычи в США... читать дальше
.10 августа 2017 года 15:27
"Российский рынок 10 августа демонстрирует разнонаправленную динамику. При этом большинство основных бумаг торгуется на отрицательной территории. Индекс ММВБ снижается вторую сессию подряд на негативном внешнем фоне. Нефть растет из-за усиления геополитической напряженности и торгуется вблизи $53... читать дальше
.10 августа 2017 года 14:57
"В конце прошлой недели вышло распоряжение Правительства РФ об обмене евробондов Russia 18 (@11%), Russia 28 (@12,75%), Russia 30 (@7,5%) номиналом в обращении $3,47 млрд, $2,5 млрд и $10,7 млрд соответственно, на другие выпуски номинальной стоимостью макс. $4 млрд. Для обмена были выбраны выпуски... читать дальше
.10 августа 2017 года 14:24
"На наш взгляд, перспективы роста нефтяных цен будут ограничены $54-55 в ближайшее время. Маловероятно, что с учетом роста добычи в США и того, что сделка ОПЕК+, как говорят на рынке, "трещит по швам", нефть может подняться до более высоких значений", - отмечает руководитель департамента аналитики... читать дальше
.10 августа 2017 года 14:01
MSCI объявит итоги квартальной ребалансировки индекса MSCI Russia в ночь на 11 августа, изменений не ожидается
MSCI объявит итоги очередной квартальной ребалансировки индекса MSCI Russia в ночь с 10 на 11 августа по московскому времени. Итоги пересмотра вступят в силу 1 сентября. По оценкам экспертов, состав MSCI Russia Index останется без изменений. "Никаких включений или исключений бумаг из... читать дальше
.10 августа 2017 года 13:33
"Накалённые отношения между США и Северной Кореей способствуют спросу на защитные активы, в том числе и золото. Так, в среду торги по паре XAU/USD завершились в "зелёной зоне" на 1277,69, где рост драгметалла по отношению к американскому доллару составил 1,29%. Сегодня в ходе утренних торгов пара... читать дальше
.10 августа 2017 года 13:08
"Сегодня с утра на мировых рынках доходности базовых активов стабилизируются – UST-10 торгуется на уровне 2,24-2,25% годовых. Нефть предпринимает попытки роста до уровня 53 доллара за баррель, что должно поддержать российские евробонды, впрочем, ждать заметных ценовых изменений вряд ли стоит, если... читать дальше
.10 августа 2017 года 12:56
Goldman Sachs начал анализ ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Полюса", рассчитанная аналитиками Goldman Sachs, составляет $43 за штуку. Рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". Текущая стоимость GDR... читать дальше
.10 августа 2017 года 12:52
Morgan Stanley начал анализ ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Дэна Шоу. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Полюса", рассчитанная экспертом, составляет $41 за штуку. Рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". ПАО "Полюс" -... читать дальше
.10 августа 2017 года 12:29
Нефть может незначительно подешеветь после выхода сегодняшнего ежемесячного отчета ОПЕК. - "Нордеа Банк"
"Официальная статистика от Минэнерго накануне подтвердила предварительные от Института нефти о продолжении снижения запасов нефти в США (-6,5 mn bbl по итогам недели), при этом запасы бензина выросли на 3,5 mn bbl. В итоге рынок интерпретировал данную информацию со сдержанным позитивом. Динамика... читать дальше
.10 августа 2017 года 12:14
Ожидаемый торговый диапазон на сегодня 59,60–60,40 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"В начале утренней торговой сессии рубль, заручившись поддержкой растущей нефти, предпринял попытку укрепления относительно американского доллара. На фоне позитивных новостей стоимость энергоресурса уже "перешагнула" отметку 53 долл./баррель. Геополитическая напряженность продолжает давить на... читать дальше
.10 августа 2017 года 11:55
Финансовая группа (ФГ) "БКС" обновила топ-5 дивидендной корзины, состоящей из пяти акций с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV), говорится в обзоре... читать дальше
.10 августа 2017 года 11:45
Москва. 10 августа. Рынок акций РФ плавно подрастает в четверг утром благодаря поднимающимся ценам на нефть, в частности, котировки Brent утром 10 августа превысили отметку $53 за баррель; сдерживает рост негативная конъюнктура мировых фондовых рынков из-за усиления геополитической напряженности вокруг Северной Кореи. При этом активность торгов в целом низкая. читать дальше
.10 августа 2017 года 11:38
Новостной фон пока позволяет Brent держаться уверенно выше 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть европейского сорта Brent достигли максимальных значений с 25 мая после того, как в США снова было зафиксировано значительное падение коммерческих запасов. В общем новостной фон пока позволяет Brent держаться уверенно выше 50 долларов за баррель. Однако котировки вряд ли будут также... читать дальше
.10 августа 2017 года 11:17
Отсутствие внешних и внутренних экономических "шоков" сделает падение рубля относительно мягким - Локо-Банк
"Цены на нефть приблизились к $53 за баррель Brent, но особо рублю это не помогает, хотя и сдерживает возможное падение. Хотя на этой неделе торги проходят в спокойном режиме с относительно небольшой волатильностью, вопрос достижения уровней 61 к доллару, а затем и диапазона 62-64 руб. – это... читать дальше
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