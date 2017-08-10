Рынок откроется в районе отметки 1980 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативное. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе $52,7 за баррель после повышения днем ранее на фоне вышедших данных статистики, указавших как на снижение запасов, так и падение производства нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют отрицательную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 1980 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях неблагоприятного внешнего фона риск-аппетит инвесторов будет приглушенным", - указывает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.