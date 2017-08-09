Рубль немного отошел от дневных минимумов на фоне повышающейся нефти

Москва. 9 августа. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду, рубль понизился к бивалютной корзине, вместе с тем ближе к вечеру российская нацвалюта немного отошла от дневных минимумов на фоне подрастающей нефти.

Курс доллара США составил 60,14 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 32,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,65 руб./EUR1, поднявшись на 33,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 32,84 копейки - до 64,87 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль понижается к доллару и евро на фоне обострения геополитической ситуации в мире из-за взаимных угроз президента США Дональда Трампа и руководства КНДР. Поддержку российской нацвалюте оказывают цены на нефть, немного повышающиеся после данных Минэнерго США по запасам. Несмотря на существенное, заметно более сильное снижение товарных запасов "черного золота" в стране по итогам прошлой недели, участники рынка энергоносителей не спешат открывать длинные позиции из-за информации о неожиданном скачке запасов бензина.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысилась на 0,29% - до $52,29 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала к этому времени на 0,02% - до $49,18 за баррель.

Как говорится в отчете Минэнерго США, товарные запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 6,45 млн баррелей при ожидавшемся сокращении на 2,2 млн баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 1,73 млн баррелей, а запасы бензина выросли на 3,42 млн баррелей. Импорт нефти на прошлой неделе упал на 491 тыс. баррелей в сутки, нефтедобыча в Штатах снизилась на 7 тыс. б/с. Объем нефтепереработки в США вырос до рекордных за всю историю наблюдения (то есть с 1989 года) 17,57 млн б/с.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, торги среды на внутреннем валютном рынке проходят неактивно на небольших объемах. "Рынок пытается найти какие-то новые факторы для определения движения, но пока что который день топчется вблизи отметки 60 руб./$1 плюс-минус буквально 10 копеек. Нефть после выхода запасов от Минэнерго США пока не задает никаких новых направлений, хотя котировки "черного золота" в итоге немного повышаются. Топчемся на одном месте который день, ничего не происходит", - подчеркнул А.Карпов.

"Цены на нефть подрастают. Энергетическое информационное агентство США представило статистику по коммерческим запасам нефти в США. По итогам прошлой недели запасы сократились на 6,45 млн баррелей. Тем не менее, реакция рынка сдержанная, Brent торгуется по $52,2 за баррель. Рубль понижается и к концу основной торговой сессии за один доллар предлагают 60,14 рубля, за один евро дают 70,64 рубля. Надежды не дальнейшее укрепление рубля постепенно рассеиваются", - считает заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 10 августа на 2,75 копейки, до 59,9611 руб./$1, и опустил курс евро на 42,22 копейки, до 70,4183 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 1,57 копейки по отношению ко вторнику и составил 59,99 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды поднялся на 10,13 копейки по отношению к 8 августа и составил 60,0469 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 851,281 млн, из которых $1 млрд 7,763 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 843,518 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 43,4 копейки ко вторнику - до 70,4023 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды опустился на 24,34 копейки по отношению к 8 августа и составил 70,4275 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR531,856 млн, из которых EUR178,166 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR353,69 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) повысились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные ставки (1-6 месяцев) продемонстрировали разнонаправленную динамику. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 44 базисных пункта (б.п.) - до 8,99% годовых, ставка на семидневный срок поднялась на 18 б.п. - до 9,11% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 3 б.п. - до 9,21% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев понизились на 1 б.п. - до 9,19% и 9,03% годовых соответственно.

Аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев связывает заметный рост краткосрочных ставок с начавшимся периодом усреднения. "В среду начинается период усреднения банками обязательных резервов в ЦБ, что может нарушить благоприятную конъюнктуру на рынке МБК", - отметил он.