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09 августа 2017 года 19:37

Рынок акций РФ в среду умеренно снизился вслед за мировыми рынками из-за ситуации вокруг КНДР

Москва. 9 августа. Рынок акций РФ в среду умеренно снизился на фоне обострения геополитической обстановки вокруг Северной Кореи, что вызвало падение всех мировых фондовых рынков; некоторую поддержку российскому рынку оказывают возобновившие рост цены на нефть.

К 18:50 МСК индекс ММВБ составил 1975,91 пункта (-0,69%), индекс РТС - 1034,98 пункта (-1,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3%.

В частности, упали в цене бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-3%), "КамАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3%, "префы" потеряли 1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Вместе с тем выросли в цене акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,6%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,4%), "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Московской биржи" (+0,04%).

Акции "Яндекса" подорожали на новостях о создании совместного предприятия со Сбербанком на базе "Яндекс.Маркета". Объем инвестиций оценивается в 60 млрд рублей без учета будущего синергетического эффекта, говорится в совместном сообщении сторон. Сбербанк вложит в "Яндекс.Маркет" 30 млрд рублей. Банк и "Яндекс" будут иметь равные доли в СП, при этом до 10% акций создаваемой компании пойдут на формирование опционного фонда для ее сотрудников. В рамках соглашения планируется развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, а также связанные с этим продукты и услуги.

Рост акций "Мосэнерго" был связан с публикацией хорошей финансовой отчетности компании по МСФО за первое полугодие. Так, чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по МСФО в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросла на 45%, до 14,5 млрд рублей, следует из отчета компании. Показатель EBITDA увеличился на 40,6% по сравнению с показателем того же периода предыдущего года и составил 25,3 млрд рублей. Выручка компании выросла на 8,8%, до 104,2 млрд рублей.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение цен российских акций 9 августа связано с ухудшением конъюнктуры мировых рынков капитала из-за обострения обстановки вокруг Северной Кореи. Так, фондовые индексы США начали торги в среду на негативной ноте, что обусловлено усилением напряженности между США и Северной Кореей (к 18:50 мск снижение основных индексов составило 0,1-0,4%). Европейские фондовые площадки теряют в вечером в среду 0,6-1,5%.

Телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило, что рассматривает возможность нанесения ракетного удара по военным базам США на острове Гуам. Президент США Дональд Трамп в свою очередь предупредил Пхеньян, что тот может столкнуться с "огнем и яростью" со стороны США, если продолжит угрожать стране.

Вместе с тем цены на нефть перешли в среду от снижения к росту на сигналах сокращения запасов нефти в США. Согласно отчету Минэнерго США, товарные запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 6,45 млн баррелей. Снижение оказалось немного меньше, чем ранее объявил Американский институт нефти (7,8 млн баррелей), но больше, чем ожидавшееся аналитиками сокращение на 2,2 млн баррелей. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы увеличились на 569 тыс. баррелей. При этом запасы дистиллятов снизились на 1,73 млн баррелей, а запасы бензина выросли на 3,42 млн баррелей.

На этом фоне цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск увеличилась на 0,36% - до $52,33 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала на 0,12% - до $49,23 за баррель.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, "сегодня по итогам дня индекс ММВБ снизился на 0,7% и закрылся вблизи уровня 1976 пунктов, а его долларовый аналог РТС на фоне слабеющего рубля просел на 1,3%, до 1035 пунктов. Сегодня внешний фон и новостной поток явно не способствовали спросу на отечественные рисковые активы. Президент США в рамках процесса эскалации на Корейском полуострове заявил, что Вашингтон ответит "огнем и яростью" с "невиданной силой" на угрозы со стороны КНДР. Позже Северная Корея распространила информацию, что анализирует план ракетного удара по американскому острову Гуам".

В свою очередь аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Алексей Адонин отмечает, что, "открывшись с гэпом вниз, индекс ММВБ в среду показывал отрицательную динамику, теряя в пределах 0,8%. Наш рынок находился под давлением внешнего фона - распродажи происходили на большинстве мировых рынков - азиатских, европейских и американских. В целом инвесторы показывают обеспокоенность из-за обострения обстановки вокруг Северной Кореи - в ответ на заявление президента США Д.Трампа о том, что Вашингтон ответит КНДР "огнем и яростью" в том случае, если действия Северной Кореи будут угрожать Америке, власти КНДР заявили о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам, расположенном в Тихом океане".

"Рост напряженности в отношениях США и КНДР серьезно ухудшил настроение инвесторов по всему миру, вызвав распродажу акций и бегство в защитные активы. Как стало известно, Северная Корея грозится в любой день нанести ядерный удар по одной из американских баз. В свою очередь, президент США Д.Трамп дал понять, что ответный удар будет нанесен незамедлительно. Будем надеяться, что до этого не дойдет, но растущие риски уже начинают провоцировать инвесторов выходить из акций. На этом фоне распродажи прокатились по всему азиатскому региону и перекинулись на европейские площадки. На российском фондовом рынке сегодня тоже наблюдались распродажи, но не столь драматические", - комментирует ситуацию на рынке эксперт компании "Финам" Василий Олейник.

По словам директора аналитического департамента компании "Альфа-Форекс" Андрея Диргина, "в среду торги на мировых площадках проходят под знаком "бегства от рисков". "Распродажи рисковых активов были спровоцированы эскалацией конфликта между США и Северной Кореей, которые посылают друг другу взаимные угрозы. В периоды обострения ситуации на геополитической арене спросом традиционно пользуются такие активы-убежища, как золото, иена и швейцарский франк. И нынешняя ситуация не стала исключением. Тем временем на российском рынке торги также проходят в зоне отрицательных значений. При этом индекс ММВБ старается минимизировать потери. Сдерживает более агрессивное падение восстановление котировок нефти - Brent вернулась выше отметки $52, снова тестируя психологический уровень, закрытие выше которого необходимо для улучшения краткосрочного настроя и возобновления "бычьего" хода в направлении барьера $53 за баррель", - полагает он.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" в среду составил 26,564 млрд рублей (из них 8,523 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,408 млрд рублей на бумаги "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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