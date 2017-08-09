Рубль незначительно снижается на росте геополитической напряженности

Москва. 9 августа. Доллар США и евро незначительно повышаются на "Московской бирже" в среду, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне ухудшения геополитической ситуации вокруг Северной Кореи.

Курс доллара США составил 59,97 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 15,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,4 руб./EUR1, поднявшись на 8,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 12,1 копейки - до 64,66 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 10 августа на 2,75 копейки, до 59,9611 руб./$1, и опустил курс евро на 42,22 копейки, до 70,4183 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка слабеет к доллару и евро на фоне обострения геополитической ситуации в мире из-за взаимных угроз президента США Дональда Трампа и руководства КНДР. Д.Трамп заявил, что КНДР ждут "огонь и ярость" в том случае, если Северная Корея продолжит угрожать США ядерным оружием, в ответ на что руководство Корейской народной армии сообщило, что разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам.

Цены на нефть эталонных марок перешли от снижения к росту в ходе торгов в среду на сигналах существенного снижения запасов топлива в США. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск увеличилась на 0,63% - до $52,47 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала на 0,59% - до $49,46 за баррель.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 7,8 млн баррелей. Официальные данные будут обнародованы министерством энергетики страны в 17:30 мск в среду. По прогнозам экспертов, отчет Минэнерго укажет на снижение запасов на 2,2 млн баррелей.

"Давление на рисковые активы, к которым относится и российский рубль, оказывает обострение геополитической обстановки вокруг КНДР. На этом фоне курс пары "доллар-рубль" вернулся к отметке 60 руб./$1. Впрочем, поддержку рублю оказывает возвращение цен на нефть к уровням выше $52 за баррель Brent, что позднее может поддержать сокращение запасов нефти в США по данным Минэнерго страны", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Александр Полютов.

"Резкие заявления Д.Трампа в адрес Северной Кореи приводят к еще большему обострению ситуации вокруг КНДР. При этом многие политики в Вашингтоне не согласны с позицией президента и открыто это демонстрируют, что в очередной раз подрывает авторитет североамериканского лидера в глазах общественности. В связи с геополитической напряженностью многие игроки предпочитают уходить в защитные активы, и в первую очередь в золото", - подчеркивает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"Цены на нефть остаются главным ориентиром для рубля, но они лишены стимулов для продолжения роста. ОПЕК+ сделало все возможное для повышения добросовестности в соблюдении соглашения о сокращении добычи, но рынкам этого явно недостаточно. Мысль о том, что автомобильный сезон в США, а вместе с ним и повышенный спрос на бензин скоро подойдут к завершению, оказывает куда большее влияние на рынок. При этом внутренних драйверов у рубля пока нет", - считает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) повысились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные ставки (1-6 месяцев) продемонстрировали разнонаправленную динамику. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 44 базисных пункта (б.п.) - до 8,99% годовых, ставка на семидневный срок поднялась на 18 б.п. - до 9,11% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 3 б.п. - до 9,21% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев понизились на 1 б.п. - до 9,19% и 9,03% годовых соответственно.

Аналитик банка "Зенит" В.Евстифеев связывает заметный рост краткосрочных ставок с начавшимся периодом усреднения. "В среду начинается период усреднения банками обязательных резервов в ЦБ, что может нарушить благоприятную конъюнктуру на рынке МБК", - отмечает он.