Рубль слегка снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Москва. 9 августа. Доллар США и евро немного повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" в среду, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,88-59,96 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,9 руб./$1 (+8,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 70,37 руб./EUR1 (+5,5 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 7,2 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, до 64,61 рубля.

Доллар при этом оказался на 8,61 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 47,05 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль опускается к доллару и евро на фоне дешевеющей третью сессию подряд нефти, поскольку и после заседания технического комитета ОПЕК+ в Абу-Даби инвесторы сомневаются в том, что нефтедобывающие государства обеспечат полное соблюдение соглашения об ограничении добычи. Слабость доллара на мировом валютном рынке, остающегося у многомесячных минимумов, несколько сдерживает снижение нефтяных котировок, как и сообщения о том, что Саудовская Аравия с сентября сократит экспорт нефти в азиатские страны примерно на 10%.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК уменьшилась на 0,29% - до $51,99 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на 0,2% - до $49,07 за баррель.