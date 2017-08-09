Рынок акций РФ стойко переносит давление внешнего негатива, быстро отыграв большую часть падения начала дня

Москва. 9 августа. Рынок акций РФ, открывшись в среду умеренным снижением цен blue chips на фоне негативной конъюнктуры мировых рынков капитала, в том числе снижения цен на нефть, довольно быстро отыграл большую часть падения; снижение индекса ММВБ спустя час торгов не превышает 0,2%.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1985,78 пункта (-0,19%), индекс РТС - 1043,48 пункта (-0,5%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 1%.

В частности, снижаются бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,03%).

Вместе с тем растут в цене акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+4,9%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (+0,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,02%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,02%).

Акции "Яндекса" активно растут в начале торгов среды на новостях о создании совместного предприятия (СП) со Сбербанком на базе "Яндекс.Маркета". Объем инвестиций оценивается в 60 млрд рублей без учета будущего синергетического эффекта, говорится в совместном сообщении сторон. Сбербанк вложит в "Яндекс.Маркет" 30 млрд рублей. Банк и "Яндекс" будут иметь равные доли в СП, при этом до 10% акций создаваемой компании пойдут на формирование опционного фонда для ее сотрудников. В рамках соглашения планируется развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, а также связанные с этим продукты и услуги.

Рост акций "Мосэнерго" связан с публикацией хорошей финансовой отчетности компании по МСФО за первое полугодие. Так, чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по МСФО в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросла на 45%, до 14,5 млрд рублей, следует из отчета компании. Показатель EBITDA увеличился на 40,6% по сравнению с показателем тог же периода предыдущего года и составил 25,3 млрд рублей. Выручка компании выросла на 8,8%, до 104,2 млрд рублей.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение российских акций в начале торгов 9 августа связано с ухудшением конъюнктуры мировых рынков капитала из-за обострения обстановки вокруг Северной Кореи. Так, фондовые индексы США снизились во вторник, что положило конец длившейся девять сессий подряд серии подъемов Dow Jones Industrial Average до рекордных максимумов. Негативом для американского рынка акций стало резкое усиление напряженности в отношениях США и КНР. Телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило, что рассматривает возможность нанесения ракетного удара по военным базам США на острове Гуам. Президент США Дональд Трамп в свою очередь накануне предупредил Пхеньян, что тот может столкнуться с "огнем и яростью" со стороны США, если продолжит угрожать стране.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также падают в среду в связи с резким обострением ситуации вокруг Северной Кореи. Европейские фондовые площадки торгуются в начале дня 9 августа со снижением основным фондовых индексов на 0,5-1,2%, при этом фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет утром порядка 0,22%.

В свою очередь нефть слабо дешевеет в среду утром третью сессию подряд, поскольку и после заседания технического комитета ОПЕК+ в Абу-Даби инвесторы сомневаются в том, что нефтедобывающие государства обеспечат полное соблюдение соглашения об ограничении добычи. В июле экспорт нефти ОПЕК достиг рекорда - не только из-за не охваченных соглашением об ограничении добычи Ливии и Нигерии, но и из-за отклонения ряда участников договоренностей от принятых на себя обязательств. Трейдеры ждут новых данных о запасах нефти в США. По оценкам аналитиков, коммерческие резервы сократились на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей. На этом фоне цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 МСК снизилась всего 0,12% - до $52,08 за баррель.

"Российский фондовый рынок в среду может предпринять попытку скорректироваться вниз после роста в последние дни, индекс РТС сегодня упадет на 0,5-1%. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Сбербанка, "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК), "Мосбиржи" и "Распадской" (MOEX: RASP), по которым наблюдается среднесрочный восходящий тренд. Акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) могут также предпринять попытки к росту после переоценки инвесторами последствий недавней аварии. Короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям "Роснефти", которые снижаются в цене и имеют достаточный потенциал падения", - считает аналитик компании "Алор брокер" Кирилл Яковенко.

"Сегодня на российском рынке акций вероятна коррекция вниз под влиянием внешнего фона. Усиление напряженности в американо-корейской риторике стало поводом к некоторому сокращению готовности инвесторов к принятию риска, что выразилось в приостановке роста на фондовом рынке США, повышении цен на драгметаллы и повышении по индексу волатильности VIX. Итоги заседания технического комитета ОПЕК+, на первый взгляд, благоприятны для рынка - Ирак, ОАЭ, Малайзия и Казахстан, ранее отстававшие от плана по сокращению добычи, подтвердили готовность к выполнению соглашений по ограничению поставок. Однако некоторые из участников (например, Ирак) утверждают, что и ранее выполняли условия соглашения, в то время как данные ОПЕК сильно расходятся с этим мнением. Кроме того, возможное положительное влияние действий ОПЕК может быть компенсировано увеличением добычи в США", - прокомментировал ситуацию ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 6,41 млрд рублей (из них 2,873 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 0,508 млрд рублей на бумаги "Газпрома").