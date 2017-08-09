09 августа 2017 года 18:50
Изменения цен евробондов РФ в среду были незначительными на фоне пониженной активности торгов
Москва. 9 августа. Изменения цен евробондов РФ в среду были незначительными на фоне пониженной активности участников торгов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка росли в цене, что привело к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 8 августа и составила 120,16% от номинала, что соответствует доходности 2,14% годовых.
Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК повысилась относительно итогов 8 августа на 7 базисных пунктов, составив 101,21% от номинала. Их доходность снизилась на 2 базисных пункта, до 1,45% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США расширился на 2 базисных пункта в сравнении со вторником, до 69 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему закрытию на 12 базисных пунктов - до 113,59% от номинала (доходность повысилась на 1 базисный пункт - до 4,94% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2047 году подешевели на 4 базисных пункта - до 101,78% от номинала (доходность повысилась на 1 пункт - до 5,13% годовых), с погашением в 2042 году - на 3 базисных пункта - до 109,75% от номинала (доходность увеличилась на 1 базисный пункт - до 4,94% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 3 базисных пункта - до 105,29% от номинала (доходность повысилась на 1 пункт - до 4,03% годовых), с погашением в 2023 году подорожали на 3 базисных пункта, до 108,36% от номинала (доходность осталась на прежнем уровне - 3,35% годовых).
"Рынок российских еврооблигаций в среду демонстрирует крайне низкую активность. Основная причина - отпуска. Значительная часть участников находится в отпусках, что привело к существенному снижению активности торгов. Основной негативный фактор, который несколько пугает инвесторов развивающихся рынков, связан с обострением ситуации вокруг КНДР, однако из-за низкой активности торгов он не очень сильно проявляется в котировках. Нет активных продаж, рынок практически стоит на месте", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.
Опубликовано: /Финмаркет/
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