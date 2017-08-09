При стабилизации уровня геополитической напряженности в мире курс доллара будет составлять 59,5-60,5 руб. - Бинбанк

"В мире вновь наблюдается рост уровня геополитической напряженности, спровоцированный обменом агрессивными высказываниями между лидерами США и КНДР. В результате возрастает спрос на "защитные" активы, а интерес к инструментам с относительно более высоким уровнем риска, наоборот, снижается. Достаточно высокие цены на нефть поддерживают позиции рубля, и, если не предполагать эскалацию конфликта, связанного с действиями КНДР, то курс российской валюты с высокой вероятностью останется в интервале 59,5-60,5 руб./доллар. При продолжении роста геополитической напряженности не исключено движение курса доллара к уровню 61 рубль", - считает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.