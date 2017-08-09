"Быки" по евро частично фиксируют прибыль - eToro

В последние дни единая валюта чувствует себя все менее уверенно, предпринимая неудачные попытки возвращения к росту. Текущая динамика на данный момент расценивается как коррекция в русле "бычьего" тренда. Но в случае реализации краткосрочных понижательных рисков евро рискует ускорить откат от 2,5-летних максимумов, предупреждает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

Сегодняшняя статистика из Штатов вышла неплохой. Во втором квартале производительность труда без учета с/х сектора повысилась на 0,9%, превысив ожидания на уровне 0,7% и восстановившись после "флэтового" значения в предыдущем квартале, которое, к слову, было пересмотрено на повышение до 0,1%. Затраты на единицу рабочей силы выросли на 0,6%, не оправдав прогноз на уровне 1,1%. Но этот негативный момент был нивелирован пересмотром предыдущего результата с 2,2% до 5,4%.

В целом свежие экономические данные не противоречат планам Федрезерва и оправдывают повышение ставки до конца года, равно как и запуск процесса сокращения баланса. Но доллар практически не отреагировал на релизы, хотя в последний час резко прибавил в парах с основными валютами, особенно против евро.

"Скорее всего, мы имеем дело с постепенной ликвидацией "длинных" позиций по единой валюте, объем которых достиг рекордного значения. Вышедшая на этой неделе статистика из Германии заставила игроков усомниться в том, что ЕЦБ всерьез возьмется за подготовку рынков к сворачиванию стимулов. При этом в более широкой перспективе настрой евро остается "бычьим", и тренд пока не сломлен. Определяющим динамику пары фактором станет пятничный блок данных по инфляции в США. Если рост потребительских цен отразит ускорение, у игроков появится повод для новой волны покупок USD и дальнейшей фиксации прибыли по евро. С технической точки зрения, EUR/USD нарушила целостность уровня 1,17 впервые с 28 июля, и это краткосрочный негативный сигнал, равно как и неспособность котировок прорваться выше области 1,18", - указывает специалист eToro.