Скорее всего, российский фондовый рынок завершит среду в "минусе" - "Открытие Брокер"

"На вечер из важных событий остаются отчёт Минэнерго США по запасам в 17:30 мск, а также выступление президента ФРБ Чикаго Ч. Эванса в 20:00 мск. Скорее всего, российский фондовый рынок завершит день в "минусе", но пока говорить о возобновлении долгосрочного снижения сложно. Весьма сильный внешний негатив не позволил продолжить рост индексов. Однако предлагаемые риски существенного влияния на российские активы не имеют. Если внешний фон стабилизируется, то рост индекса ММВБ возобновиться", - полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.