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09 августа 2017 года 15:28
Текущая ситуация на фондовом рынке сохранится до закрытия - ИК "ФИНАМ"
"По всему миру наблюдается масштабный спрос на защитные активы – долговые инструменты. Доходность по 10-летним облигациям США падает сегодня почти на 2%, что является позитивным сигналом для драгоценных металлов. С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ пока выглядит хорошо, единственный нюанс – это локальная перекупленность. Уровень сопротивления на отметке 1960 пунктов был пробит, и теперь он выступает в качестве поддержки. Важных данных сегодня нет, поэтому текущая напряжённая ситуация на фондовых рынках сохранится до закрытия. Более того, появились первые технические и фундаментальные предпосылки для коррекции на американском фондовом рынке. Почти месяц американский флагманский индекс SP500 был зажат в узком диапазоне. Внутридневная волатильность была не более 1%, что по историческим меркам является рекордом. В узком диапазоне вблизи исторического максимума было открыто много "коротких" позиций, которые накануне были выбиты по "стопу". Это является хорошим сигналом на небольшую коррекцию в рамках восходящего тренда. Но в случае пробоя отметки 2420 пунктов риски более глубокой коррекции резко вырастут. Коррекция в пределах 10% на американском рынке давно созрела, и сейчас для неё формируются все условия", - комментирует ситуацию эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.
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09 августа 2017 года 19:37
Москва. 9 августа. Рынок акций РФ в среду умеренно снизился на фоне обострения геополитической обстановки вокруг Северной Кореи, что вызвало падение всех мировых фондовых рынков; некоторую поддержку российскому рынку оказывают возобновившие рост цены на нефть. читать дальше
.09 августа 2017 года 19:19
"Нефтяные цены после заседания расширенного Мониторингового комитета ОПЕК+ находятся на ожидаемых уровнях близких к $52,5. Заседание комитета с участием министров энергетики стран-участников пакта ОПЕК+ прошло весьма скромно. Представитель Саудовской Аравии, как и обещал, провел переговоры с... читать дальше
.09 августа 2017 года 18:50
Москва. 9 августа. Изменения цен евробондов РФ в среду были незначительными на фоне пониженной активности участников торгов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка росли в цене, что привело к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.09 августа 2017 года 18:45
При стабилизации уровня геополитической напряженности в мире курс доллара будет составлять 59,5-60,5 руб. - Бинбанк
"В мире вновь наблюдается рост уровня геополитической напряженности, спровоцированный обменом агрессивными высказываниями между лидерами США и КНДР. В результате возрастает спрос на "защитные" активы, а интерес к инструментам с относительно более высоким уровнем риска, наоборот, снижается.... читать дальше
.09 августа 2017 года 18:00
"Сегодня рубль слегка снизился после недельной консолидации около отметки 60. Давление на рубль оказывают санкции в отношении России со стороны США и ЕС. Поддержку рублю оказывает нефть, стабилизируясь около комфортного уровня в 52 доллара. Несмотря на санкции, российская экономика... читать дальше
.09 августа 2017 года 16:54
В последние дни единая валюта чувствует себя все менее уверенно, предпринимая неудачные попытки возвращения к росту. Текущая динамика на данный момент расценивается как коррекция в русле "бычьего" тренда. Но в случае реализации краткосрочных понижательных рисков евро рискует ускорить откат от... читать дальше
.09 августа 2017 года 16:12
"На вечер из важных событий остаются отчёт Минэнерго США по запасам в 17:30 мск, а также выступление президента ФРБ Чикаго Ч. Эванса в 20:00 мск. Скорее всего, российский фондовый рынок завершит день в "минусе", но пока говорить о возобновлении долгосрочного снижения сложно. Весьма сильный внешний... читать дальше
.09 августа 2017 года 15:40
Москва. 9 августа. Доллар США и евро незначительно повышаются на "Московской бирже" в среду, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне ухудшения геополитической ситуации вокруг Северной Кореи. читать дальше
.09 августа 2017 года 15:01
"Рубль находится под небольшим давлением с самого утра в связи с геополитическими рисками, которые вновь возникли на мировой арене. Как рискованная валюта, он автоматически реагирует падением на вероятность разгорания конфликта с Северной Кореей. Тем не менее, не стоит сбрасывать со счетов... читать дальше
.09 августа 2017 года 14:34
Ожидаем снижения индекса ММВБ во второй половине дня вслед за акциями сырьевых компаний - Dukascopy Bank SA
"В среду, 9 августа, глобальный рынок акций отреагировал распродажами на высказывания президента США о возможном военном ответе на угрозы со стороны КНДР. Фондовые индексы стран АТР по итогам дня снизились в среднем на 1,5%, а индексы европейских бирж из-за возросшей геополитической напряжённости... читать дальше
.09 августа 2017 года 13:44
"Цены на нефть остаются главным ориентиром для рубля, но они лишены стимулов для продолжения роста. ОПЕК+ сделало всё возможное для повышения добросовестности в соблюдении соглашения о сокращении добычи, но рынкам этого явно недостаточно. Мысль о том, что автомобильный сезон в США, а вместе с ним... читать дальше
.09 августа 2017 года 13:09
"Российская валюта "стоит" около отметки 60 рублей с начала текущей недели. Нужно отметить, что и нефть в это время демонстрирует очень умеренную динамику. Мы уже ранее говорили, что, вероятно, рублем управляет "невидимая рука". И это не пресловутая "рука рынка". И именно эта "рука" не пускает... читать дальше
.09 августа 2017 года 12:43
"Сегодня в ходе утренних торгов пара XAU/USD демонстрировала уверенный рост, где уже преодолела 55/100/200/часовые SMA и находилась около отметки 1268. Усилившееся геополитическое напряжение в отношениях между США и Северной Кореей поддерживают спрос на защитные активы. Ближайшей целью для... читать дальше
.09 августа 2017 года 12:24
"Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться недалеко от максимальных уровней за последний месяц после того, как на официальном сайте ОПЕК появилась информация, что Ирак, ОАЭ и Казахстан подтвердили свою приверженность плану сокращения добычи, а участники рынка ждут снижения... читать дальше
.09 августа 2017 года 12:11
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru с $28 до $33,8 за штуку, говорится в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
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