Ожидаем снижения индекса ММВБ во второй половине дня вслед за акциями сырьевых компаний - Dukascopy Bank SA

"В среду, 9 августа, глобальный рынок акций отреагировал распродажами на высказывания президента США о возможном военном ответе на угрозы со стороны КНДР. Фондовые индексы стран АТР по итогам дня снизились в среднем на 1,5%, а индексы европейских бирж из-за возросшей геополитической напряжённости снижаются на 1%. Пессимистические настроения инвесторов отразились и на других высокорискованных активах, в том числе ценах на нефть, которые снизились, несмотря на резкое падение объемов добычи сырой нефти в США. С начала сегодняшнего дня индекс ММВБ снижается на 0,4% (до 1981 пункта), оказавшись под давлением дешевеющих акций российских нефтегазовых компаний. Индекс РТС теряет 0,8% из-за ослабления курса рубля против доллара. По нашим оценкам, усиление напряжённости вокруг КНДР стало поводом для начала коррекции на глобальном рынке акций. Тот факт, что инвесторы игнорируют публикации позитивной макроэкономической статистики, говорит о формировании сильного нисходящего тренда. Таким образом, мы ожидаем снижения индекса ММВБ во второй половине дня вслед за акциями сырьевых компаний", - указывает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.