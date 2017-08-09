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09 августа 2017 года 13:44

Внутренних драйверов у рубля пока нет - Банк "Зенит"

"Цены на нефть остаются главным ориентиром для рубля, но они лишены стимулов для продолжения роста. ОПЕК+ сделало всё возможное для повышения добросовестности в соблюдении соглашения о сокращении добычи, но рынкам этого явно недостаточно. Мысль о том, что автомобильный сезон в США, а вместе с ним и повышенный спрос на бензин, скоро подойдут к завершению оказывать куда большее влияние на рынок. Внутренних драйверов у рубля пока нет. На денежном рынке наблюдается комфортная ситуация, при этом спрос на рублевый долг остается невысоким, несмотря на показатели низкой инфляции в июле, подающей надежду на очередное снижение размера ключевой ставки ЦБ РФ осенью", - отмечают специалисты Банка "Зенит".

Опубликовано: /Банк ЗЕНИТ/
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