В августе доллар/рубль может протестировать диапазон 62-63, евро/рубль - 73-75 - "Аналитика Онлайн"

"Российская валюта "стоит" около отметки 60 рублей с начала текущей недели. Нужно отметить, что и нефть в это время демонстрирует очень умеренную динамику. Мы уже ранее говорили, что, вероятно, рублем управляет "невидимая рука". И это не пресловутая "рука рынка". И именно эта "рука" не пускает доллар выше 60. Однако рост геополитической напряженности и новые санкции еще могут сделать свое дело. Также некоторые участники рынка высказывают опасения относительно того, что "Роснефть" может сократить продажи валюты. На капитальные вложения и инвестиция компания тратит почти в 5 раз больше денег, чем зарабатывает. При этом "Роснефть" активно покупает зарубежные активы. Так что есть основания полагать, что валютная выручка крупнейшей нефтяной компании России будет направляться именно на эти проекты, а не на валютный рынок, где компания является крупнейшим продавцом валюты. Это еще один фактор не в пользу "деревянного". Наши рекомендации здесь остаются неизменными. Мы считаем, что доллар/рубль имеет все шансы уже в августе протестировать диапазон 62-63 рубля за одну единицу американской валюты, а курс евро будет стремиться в район 73-75 рублей", - заключает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.