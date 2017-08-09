Скорее всего, рубль вновь упадет ниже 60 за доллар - РосЕвроБанк

"Рубль все же смог накануне преодолеть 60 за доллар, сейчас находясь около 59,9 и незначительно снижаясь, но внешний фон может уничтожить этот скромный рост. Резкое ухудшение геополитической ситуации, связанной с КНДР, снижает аппетит инвесторов к риску. На укрепление рубля ранее повлиял приток со стороны операций кэрри с рублем, но сейчас их объем может сократиться, так как инвесторы начнут уходить в безопасные активы. Кроме того, снижаются цены на нефть. Поэтому сейчас для рубля не самое лучшее время, хотя российская валюта продолжает демонстрировать высокую стабильность. До конца недели сильные движения маловероятны. Скорее всего, рубль вновь упадет ниже 60 за доллар, где продолжит консолидироваться. Тем не менее, дальнейшие перспективы для нацвалюты пока не выглядят позитивными, наиболее вероятно дальнейшее снижение до уровней 62-64 за доллар", - комментирует ситуацию начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.