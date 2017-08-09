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09 августа 2017 года 11:36
Скорее всего, рубль вновь упадет ниже 60 за доллар - РосЕвроБанк
"Рубль все же смог накануне преодолеть 60 за доллар, сейчас находясь около 59,9 и незначительно снижаясь, но внешний фон может уничтожить этот скромный рост. Резкое ухудшение геополитической ситуации, связанной с КНДР, снижает аппетит инвесторов к риску. На укрепление рубля ранее повлиял приток со стороны операций кэрри с рублем, но сейчас их объем может сократиться, так как инвесторы начнут уходить в безопасные активы. Кроме того, снижаются цены на нефть. Поэтому сейчас для рубля не самое лучшее время, хотя российская валюта продолжает демонстрировать высокую стабильность. До конца недели сильные движения маловероятны. Скорее всего, рубль вновь упадет ниже 60 за доллар, где продолжит консолидироваться. Тем не менее, дальнейшие перспективы для нацвалюты пока не выглядят позитивными, наиболее вероятно дальнейшее снижение до уровней 62-64 за доллар", - комментирует ситуацию начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.
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09 августа 2017 года 19:37
Москва. 9 августа. Рынок акций РФ в среду умеренно снизился на фоне обострения геополитической обстановки вокруг Северной Кореи, что вызвало падение всех мировых фондовых рынков; некоторую поддержку российскому рынку оказывают возобновившие рост цены на нефть. читать дальше
.09 августа 2017 года 19:19
"Нефтяные цены после заседания расширенного Мониторингового комитета ОПЕК+ находятся на ожидаемых уровнях близких к $52,5. Заседание комитета с участием министров энергетики стран-участников пакта ОПЕК+ прошло весьма скромно. Представитель Саудовской Аравии, как и обещал, провел переговоры с... читать дальше
.09 августа 2017 года 18:50
Москва. 9 августа. Изменения цен евробондов РФ в среду были незначительными на фоне пониженной активности участников торгов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка росли в цене, что привело к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.09 августа 2017 года 18:45
При стабилизации уровня геополитической напряженности в мире курс доллара будет составлять 59,5-60,5 руб. - Бинбанк
"В мире вновь наблюдается рост уровня геополитической напряженности, спровоцированный обменом агрессивными высказываниями между лидерами США и КНДР. В результате возрастает спрос на "защитные" активы, а интерес к инструментам с относительно более высоким уровнем риска, наоборот, снижается.... читать дальше
.09 августа 2017 года 18:00
"Сегодня рубль слегка снизился после недельной консолидации около отметки 60. Давление на рубль оказывают санкции в отношении России со стороны США и ЕС. Поддержку рублю оказывает нефть, стабилизируясь около комфортного уровня в 52 доллара. Несмотря на санкции, российская экономика... читать дальше
.09 августа 2017 года 16:54
В последние дни единая валюта чувствует себя все менее уверенно, предпринимая неудачные попытки возвращения к росту. Текущая динамика на данный момент расценивается как коррекция в русле "бычьего" тренда. Но в случае реализации краткосрочных понижательных рисков евро рискует ускорить откат от... читать дальше
.09 августа 2017 года 16:12
"На вечер из важных событий остаются отчёт Минэнерго США по запасам в 17:30 мск, а также выступление президента ФРБ Чикаго Ч. Эванса в 20:00 мск. Скорее всего, российский фондовый рынок завершит день в "минусе", но пока говорить о возобновлении долгосрочного снижения сложно. Весьма сильный внешний... читать дальше
.09 августа 2017 года 15:40
Москва. 9 августа. Доллар США и евро незначительно повышаются на "Московской бирже" в среду, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне ухудшения геополитической ситуации вокруг Северной Кореи. читать дальше
.09 августа 2017 года 15:28
"По всему миру наблюдается масштабный спрос на защитные активы – долговые инструменты. Доходность по 10-летним облигациям США падает сегодня почти на 2%, что является позитивным сигналом для драгоценных металлов. С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ пока выглядит хорошо,... читать дальше
.09 августа 2017 года 15:01
"Рубль находится под небольшим давлением с самого утра в связи с геополитическими рисками, которые вновь возникли на мировой арене. Как рискованная валюта, он автоматически реагирует падением на вероятность разгорания конфликта с Северной Кореей. Тем не менее, не стоит сбрасывать со счетов... читать дальше
.09 августа 2017 года 14:34
Ожидаем снижения индекса ММВБ во второй половине дня вслед за акциями сырьевых компаний - Dukascopy Bank SA
"В среду, 9 августа, глобальный рынок акций отреагировал распродажами на высказывания президента США о возможном военном ответе на угрозы со стороны КНДР. Фондовые индексы стран АТР по итогам дня снизились в среднем на 1,5%, а индексы европейских бирж из-за возросшей геополитической напряжённости... читать дальше
.09 августа 2017 года 13:44
"Цены на нефть остаются главным ориентиром для рубля, но они лишены стимулов для продолжения роста. ОПЕК+ сделало всё возможное для повышения добросовестности в соблюдении соглашения о сокращении добычи, но рынкам этого явно недостаточно. Мысль о том, что автомобильный сезон в США, а вместе с ним... читать дальше
.09 августа 2017 года 13:09
"Российская валюта "стоит" около отметки 60 рублей с начала текущей недели. Нужно отметить, что и нефть в это время демонстрирует очень умеренную динамику. Мы уже ранее говорили, что, вероятно, рублем управляет "невидимая рука". И это не пресловутая "рука рынка". И именно эта "рука" не пускает... читать дальше
.09 августа 2017 года 12:43
"Сегодня в ходе утренних торгов пара XAU/USD демонстрировала уверенный рост, где уже преодолела 55/100/200/часовые SMA и находилась около отметки 1268. Усилившееся геополитическое напряжение в отношениях между США и Северной Кореей поддерживают спрос на защитные активы. Ближайшей целью для... читать дальше
.09 августа 2017 года 12:24
"Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться недалеко от максимальных уровней за последний месяц после того, как на официальном сайте ОПЕК появилась информация, что Ирак, ОАЭ и Казахстан подтвердили свою приверженность плану сокращения добычи, а участники рынка ждут снижения... читать дальше
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