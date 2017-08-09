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09 августа 2017 года 09:50

Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 9 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду может сложиться тенденция к плавному снижению цен на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник, что положило конец длившейся девять сессий подряд серии подъемов Dow Jones Industrial Average до рекордных максимумов. Индикаторы 10 из 11 отраслевых групп индекса S&P 500 опустились по итогам торгов во вторник, наибольшее падение было отмечено в горнодобывающем и телекоммуникационном секторах, а также в сегменте недвижимости.

Негативом для американского рынка акций во вторник стало резкое усиление напряженности в отношениях США и КНР. Телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило, что рассматривает возможность нанесения ракетного удара по военным базам США на острове Гуам. Президент США Дональд Трамп в свою очередь накануне предупредил Пхеньян, что тот может столкнуться с "огнем и яростью" со стороны США, если продолжит угрожать стране.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в среду в связи с резким обострением ситуации вокруг Северной Кореи. Японский индекс Nikkei 225 потерял 1,3%, гонконгский Hang Seng - 0,6%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, южнокорейский KOSPI - 1,1%, тайваньский Taiex - 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,4%. Австралийский рынок растет в среду после падения по итогам предыдущей сессии. Поддержку рынку оказывают сильные отчеты банков за прошедший квартал, а также ослабление местной валюты.

Статданные, опубликованные в среду, указали на некоторое замедление темпов роста потребительских цен в Китае и сохранение стабильных темпов повышения цен производителей. Потребительские цены в КНР (индекс CPI) в июле 2017 года увеличились на 1,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после повышения на 1,5% в июне, сообщило в среду Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Между тем цены производителей в стране выросли на 5,5% в годовом выражении третий месяц подряд.

В свою очередь нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в среду третью сессию подряд, поскольку и после заседания технического комитета ОПЕК+ в Абу-Даби инвесторы сомневаются в том, что нефтедобывающие государства обеспечат полное соблюдение соглашения об ограничении добычи. Слабость доллара, остающегося у многомесячных минимумов, несколько сдерживает снижение нефтяных котировок, как и сообщения о том, что Саудовская Аравия с сентября сократит экспорт нефти в азиатские страны примерно на 10%.

В июле экспорт нефти ОПЕК достиг рекорда - не только из-за не охваченных соглашением об ограничении добычи Ливии и Нигерии, но и из-за отклонения ряда участников договоренностей от принятых на себя обязательств. Трейдеры ждут новых данных о запасах нефти в США. По оценкам аналитиков, коммерческие резервы сократились на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей. На этом фоне цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:31 МСК снизилась 0,54% - до $51,86 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на 0,45% - до $48,95 за баррель. Во вторник Brent подешевела на 0,4%, до $52,14 за баррель, WTI - на 0,5%, до $49,17 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,25 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 21,121 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,055 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 августа вырос по отношению к предыдущему торговому дню на 0,05% и составил 105,49 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 520,39 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Внешэкономбанк БО-04" (+0,99%), "Транснефть-001P-05" (+0,44%) и "Мостотрест-07" (MOEX: MSTT) (+0,4%), а в лидерах снижения - "ЧТПЗ БО-001Р-02" (-0,47%), "О1 Пропертиз Финанс-01" (-0,43%) и "Газпром капитал БО-05" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) завершила размещение биржевых облигаций серии 001P-02R на 15 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 2 августа. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,25% годовых. Ставки 2-14-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 7 лет, купоны - полугодовые. Бонды размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд рублей, зарегистрированной в марте 2015 года. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 30 лет.

Совкомбанк в рамках вторичного размещения реализовал со своего баланса биржевые облигации серии БО-01 на 1,53 млрд рублей по цене 100% от номинала. Book building облигаций прошел 4 августа. Ориентир цены вторичного размещения был установлен на уровне 100% от номинала. Кроме того, банк объявил дополнительную оферту на выкуп облигаций на 25 декабря 2017 года по цене 100,03% от номинала. Доходность по облигациям после размещения 4 августа к планируемой на 25 декабря 2017 года оферте составит 9,7% годовых. Помимо этого, по выпуску предусмотрены оферты 15 августа 2017 года и 13 февраля 2018 года. Банк разместил 1-й выпуск биржевых бондов на 2 млрд рублей в феврале 2014 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего 7-го купона установлена в размере 11,5% годовых.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 23-28-го купонов облигаций 2-й серии в размере 8,3% годовых (20,69 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Облигации ЕАБРа объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 7 лет были размещены в марте 2012 года. Бумаги имеют 28 квартальных купонов. Ставка текущего 22-го купона - 10% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 28 августа.


Опубликовано: /Финмаркет/
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