В июле экспорт нефти ОПЕК достиг рекорда

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду. Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в среду.

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник, что положило конец длившейся девять сессий подряд серии подъемов Dow Jones Industrial Average до рекордных максимумов, пишет MarketWatch.

Наиболее существенное снижение среди компаний индекса Dow Jones показали акции Merck & Co. (-0,8%), DuPont (-0,82%) и Nike Inc. (-0,6%).

Индикаторы 10 из 11 отраслевых групп индекса S&P 500 опустились по итогам торгов во вторник, наибольшее падение было отмечено в горнодобывающем и телекоммуникационном секторах, а также в сегменте недвижимости.

Негативом для американского рынка акций во вторник стало резкое усиление напряженности в отношениях США и КНР. Телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило, что рассматривает возможность нанесения ракетного удара по военным базам США на острове Гуам. Президент США Дональд Трамп в свою очередь накануне предупредил Пхеньян, что тот может столкнуться с "огнем и яростью" со стороны США, если продолжит угрожать стране.

Статданные, опубликованные 8 августа, подтвердили продолжающееся усиление американского рынка труда.

Так, число открытых вакансий в США в июне увеличилось на 461 тыс., максимальными темпами почти за два года, - до рекордных 6,163 млн, сообщило Минтруда.

При этом доверие представителей малого бизнеса к экономике резко улучшилось. Показатель, рассчитываемый Национальной федерацией независимого бизнеса, в июле подскочил на 1,6 пункта - до 105,2 пункта. В предыдущие пять месяцев индикатор либо снижался, либо оставался стабильным.

Стоимость акций Avis Budget Group Inc. по итогам торгов во вторник опустилась почти на 10% на фоне более слабой, чем ожидалось, отчетности компании, занимающейся прокатом автомобилей.

Бумаги Marriott International упали в цене на 2,1%. Показатели прибыли и выручки сети отелей за минувший квартал превзошли оценки экспертов, однако прогноз прибыли Marriott на текущий квартал не оправдал ожиданий.

Marriott и Alibaba Group Holding во вторник объявили о создании партнерства, которое позволит пользователям Alibaba бронировать отели Marriott и использовать бонусные баллы с сайта китайской интернет-компании.

Стоимость ADR Alibaba на NYSE опустилась на 0,3%.

Тем временем акции Michael Kors Holdings, отчетность которой за минувший квартал была лучше прогнозов, взлетели в цене на 21,5%.

Цена бумаг Ralph Lauren Corp. подскочила на 13,3%. Американский производитель одежды вернулся на прибыльный уровень в первом финквартале после убытка годом ранее, его скрректированная прибыль в размере $1,11 на акцию превзошла консенсус-прогноз рынка на уровне $0,95 на акцию. Квартальная выручка Ralph Lauren снизилась, но оказалась лучше ожиданий рынка.

Стоимость бумаг американской фармкомпании Valeant Pharmaceuticals подскочила на 1,8%. Valeant сократила чистый убыток во втором квартале, а ее выручка хотя и снизилась, но превзошла прогнозы экспертов. Valeant понизила прогноз выручки на текущий год до $8,7-8,9 млрд с $8,9-9,1 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 0,15% - до 22085,34 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,24%, составив 2474,92 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite снизилось на 0,21% - до 6370,46 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в среду в связи с резким обострением ситуации вокруг Северной Кореи.

Японский индекс Nikkei 225 потерял в ходе торгов 1,4%, гонконгский Hang Seng - 0,6%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, южнокорейский KOSPI - 1,1%, тайваньский Taiex - 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,4%.

Телеграфное агентство КНДР ЦТАК сообщило, что рассматривает возможность нанесения ракетного удара по военным базам США на острове Гуам. Президент США Дональд Трамп в свою очередь накануне предупредил Пхеньян, что тот может столкнуться с "огнем и яростью" со стороны США, если продолжит угрожать стране.

Это привело к повышению спроса на активы "тихой гавани", включая японскую иену, что ослабило акции японских экспортеров. Курс доллара опустился в ходе торгов на 0,3% - до 110,01 иены.

Бумаги Toyota Motor подешевели на 1,7%, Honda Motor - на 1,3%, Sony Corp. - на 1,7%, Canon Inc. - на 0,2%.

Акции южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics упали в цене на 2,5%.

"Рынок включает премию за риск для фондового рынка и для валют в связи с ситуацией вокруг Северной Кореи", - отмечает старший аналитик по валютному рынку Westpac Шон Кэллоу.

Австралийский рынок растет в среду после падения по итогам предыдущей сессии. Поддержку рынку оказывают сильные отчеты банков за прошедший квартал, а также ослабление местной валюты.

Стоимость акций Commonwealth Bank of Australia Ltd. поднялась на 0,2%. Банк завершил ростом прибыли девятый финансовый год подряд, увеличив этот показатель до рекордного уровня, а также повысил дивиденды. За предыдущие несколько сессий акции Commonwealth Bank существенно подешевели из-за разбирательства, проводимого местными регуляторами в отношении банка.

Статданные, опубликованные в среду, указали на некоторое замедление темпов роста потребительских цен в Китае и сохранение стабильных темпов повышения цен производителей.

Потребительские цены в КНР (индекс CPI) в июле 2017 года увеличились на 1,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после повышения на 1,5% в июне, сообщило в среду Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Между тем цены производителей в стране выросли на 5,5% в годовом выражении третий месяц подряд.

Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в среду третью сессию подряд, поскольку и после заседания технического комитета ОПЕК+ в Абу-Даби инвесторы сомневаются в том, что нефтедобывающие государства обеспечат полное соблюдение соглашения об ограничении добычи.

Слабость доллара, остающегося у многомесячных минимумов, несколько сдерживает снижение нефтяных котировок, как и сообщения о том, что Саудовская Аравия с сентября сократит экспорт нефти в азиатские страны примерно на 10%.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК уменьшилась на 21 цент (0,40%) - до $51,93 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $0,14 (0,28%) - до $49,03 за баррель.

Во вторник Brent подешевела на $0,23 (0,4%), до $52,14 за баррель, WTI - на $0,22 (0,5%), до $49,17 за баррель.

"Реальность такова, что у ОПЕК нет никаких инструментов, чтобы обеспечить соблюдение квот на добычу. Картель вынужден жить с этой проблемой уже много лет", - отметил аналитик SCI International Гао Цзянь.

В июле экспорт нефти ОПЕК достиг рекорда - не только из-за не охваченных соглашением об ограничении добычи Ливии и Нигерии, но и из-за отклонения ряда участников договоренностей от принятых на себя обязательств.

Трейдеры ждут новых данных о запасах нефти в США. По оценкам аналитиков, коммерческие резервы сократились на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей.

Также на этой неделе будут обнародованы ежемесячные обзоры ОПЕК и Международного энергетического агентства о состоянии нефтяного рынка.