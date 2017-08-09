Фондовый рынок в среду может предпринять попытку скорректироваться вниз - Алор Брокер

"Российский фондовый рынок в среду может предпринять попытку скорректироваться вниз после роста в последние дни, индекс РТС сегодня упадет на 0,5-1%. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Сбербанка", ММК, НЛМК, "Мосбиржи" и "Распадской", по которым наблюдается среднесрочный восходящий тренд. Акции "АЛРОСы" могут также предпринять попытки к росту после переоценки инвесторами последствий недавней аварии. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям "Роснефти", которые снижаются в цене и имеют достаточный потенциал падения", - считает аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко.